أعلنت وزارة التعليم أن غدًا الاثنين موعد بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ من خلال نظام نور عبر الرابط الآتي: noor.moe.gov.sa/Noor
"التعليم": غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور"
للعام الدراسي 1441 / 1442هـ
أعلنت وزارة التعليم أن غدًا الاثنين موعد بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ من خلال نظام نور عبر الرابط الآتي: noor.moe.gov.sa/Noor
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"التعليم": غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور"هادي العصيمي سبق 2020-07-12
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:23 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:28 PM
"التعليم": غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور"
للعام الدراسي 1441 / 1442هـ
أعلنت وزارة التعليم أن غدًا الاثنين موعد بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ من خلال نظام نور عبر الرابط الآتي: noor.moe.gov.sa/Noor
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