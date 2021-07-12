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"التعليم": غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور"

للعام الدراسي 1441 / 1442هـ

أعلنت وزارة التعليم أن غدًا الاثنين موعد بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ من خلال نظام نور عبر الرابط الآتي: noor.moe.gov.sa/Noor

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"التعليم": غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور"
سبق

أعلنت وزارة التعليم أن غدًا الاثنين موعد بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ من خلال نظام نور عبر الرابط الآتي: noor.moe.gov.sa/Noor

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
10:23 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
11:28 PM

"التعليم": غدًا بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام "نور"

للعام الدراسي 1441 / 1442هـ

A A A
هادي العصيمي - الرياض
1
2,697

أعلنت وزارة التعليم أن غدًا الاثنين موعد بدء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441/ 1442هـ من خلال نظام نور عبر الرابط الآتي: noor.moe.gov.sa/Noor

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