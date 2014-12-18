نظمت كلية العلوم والآداب بطبرجل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري" صباح يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1443هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع. وتفصيلاً، تضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة عميد الكلية الدكتور محمد بن مرضي الهزيل الشراري، ثم ندوة بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، وشارك فيها عدد من أساتذة الأدب والنقد بالكلية بمشاركات حول واقع اللغة العربية، ودورها الحضاري عبر التاريخ وصولاً إلى الحديث عما يواجه اللغة من تحديات في ظل العولمة في العصر الحديث. وعقب ذلك تم تنفيذ إقامة ورشة عمل بعنوان “القبعات الست”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به اللغة العربية من ثراء وقدرة على التعبير عن أنماط فكرية متنوعة. واختتمت الاحتفالية بزيارة لمكتبة الكلية تخللها معرض للمشاركات الطلابية والكتب، حيث شارك طلاب الكلية من أقسامها المختلفة بقصائد وكلمات تظهر جلال العربية وعبقريتها. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، إسهاماً في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب.

"العلوم والآداب بطبرجل" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-17 نظمت كلية العلوم والآداب بطبرجل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري" صباح يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1443هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.



وتفصيلاً، تضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة عميد الكلية الدكتور محمد بن مرضي الهزيل الشراري، ثم ندوة بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، وشارك فيها عدد من أساتذة الأدب والنقد بالكلية بمشاركات حول واقع اللغة العربية، ودورها الحضاري عبر التاريخ وصولاً إلى الحديث عما يواجه اللغة من تحديات في ظل العولمة في العصر الحديث.



وعقب ذلك تم تنفيذ إقامة ورشة عمل بعنوان “القبعات الست”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به اللغة العربية من ثراء وقدرة على التعبير عن أنماط فكرية متنوعة.



واختتمت الاحتفالية بزيارة لمكتبة الكلية تخللها معرض للمشاركات الطلابية والكتب، حيث شارك طلاب الكلية من أقسامها المختلفة بقصائد وكلمات تظهر جلال العربية وعبقريتها.



ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، إسهاماً في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 11:58 PM

"العلوم والآداب بطبرجل" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية شارك الطلاب من الأقسام المختلفة بقصائد وكلمات وانتهت بزيارة لمكتبة الكلية





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نظمت كلية العلوم والآداب بطبرجل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري" صباح يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1443هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.



وتفصيلاً، تضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة عميد الكلية الدكتور محمد بن مرضي الهزيل الشراري، ثم ندوة بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، وشارك فيها عدد من أساتذة الأدب والنقد بالكلية بمشاركات حول واقع اللغة العربية، ودورها الحضاري عبر التاريخ وصولاً إلى الحديث عما يواجه اللغة من تحديات في ظل العولمة في العصر الحديث.



وعقب ذلك تم تنفيذ إقامة ورشة عمل بعنوان “القبعات الست”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به اللغة العربية من ثراء وقدرة على التعبير عن أنماط فكرية متنوعة.



واختتمت الاحتفالية بزيارة لمكتبة الكلية تخللها معرض للمشاركات الطلابية والكتب، حيث شارك طلاب الكلية من أقسامها المختلفة بقصائد وكلمات تظهر جلال العربية وعبقريتها.



ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، إسهاماً في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب.