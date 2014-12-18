النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العلوم والآداب بطبرجل" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

شارك الطلاب من الأقسام المختلفة بقصائد وكلمات وانتهت بزيارة لمكتبة الكلية

نظمت كلية العلوم والآداب بطبرجل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري" صباح يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1443هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.

وتفصيلاً، تضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة عميد الكلية الدكتور محمد بن مرضي الهزيل الشراري، ثم ندوة بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، وشارك فيها عدد من أساتذة الأدب والنقد بالكلية بمشاركات حول واقع اللغة العربية، ودورها الحضاري عبر التاريخ وصولاً إلى الحديث عما يواجه اللغة من تحديات في ظل العولمة في العصر الحديث.

وعقب ذلك تم تنفيذ إقامة ورشة عمل بعنوان “القبعات الست”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به اللغة العربية من ثراء وقدرة على التعبير عن أنماط فكرية متنوعة.

واختتمت الاحتفالية بزيارة لمكتبة الكلية تخللها معرض للمشاركات الطلابية والكتب، حيث شارك طلاب الكلية من أقسامها المختلفة بقصائد وكلمات تظهر جلال العربية وعبقريتها.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، إسهاماً في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"العلوم والآداب بطبرجل" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
سبق

نظمت كلية العلوم والآداب بطبرجل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري" صباح يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1443هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.

وتفصيلاً، تضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة عميد الكلية الدكتور محمد بن مرضي الهزيل الشراري، ثم ندوة بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، وشارك فيها عدد من أساتذة الأدب والنقد بالكلية بمشاركات حول واقع اللغة العربية، ودورها الحضاري عبر التاريخ وصولاً إلى الحديث عما يواجه اللغة من تحديات في ظل العولمة في العصر الحديث.

وعقب ذلك تم تنفيذ إقامة ورشة عمل بعنوان “القبعات الست”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به اللغة العربية من ثراء وقدرة على التعبير عن أنماط فكرية متنوعة.

واختتمت الاحتفالية بزيارة لمكتبة الكلية تخللها معرض للمشاركات الطلابية والكتب، حيث شارك طلاب الكلية من أقسامها المختلفة بقصائد وكلمات تظهر جلال العربية وعبقريتها.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، إسهاماً في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
11:58 PM

"العلوم والآداب بطبرجل" تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

شارك الطلاب من الأقسام المختلفة بقصائد وكلمات وانتهت بزيارة لمكتبة الكلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - طبرجل
0
41

نظمت كلية العلوم والآداب بطبرجل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بعنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري" صباح يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 1443هـ، وذلك برعاية رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع.

وتفصيلاً، تضمنت الاحتفالية عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة عميد الكلية الدكتور محمد بن مرضي الهزيل الشراري، ثم ندوة بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، وشارك فيها عدد من أساتذة الأدب والنقد بالكلية بمشاركات حول واقع اللغة العربية، ودورها الحضاري عبر التاريخ وصولاً إلى الحديث عما يواجه اللغة من تحديات في ظل العولمة في العصر الحديث.

وعقب ذلك تم تنفيذ إقامة ورشة عمل بعنوان “القبعات الست”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على ما تتمتع به اللغة العربية من ثراء وقدرة على التعبير عن أنماط فكرية متنوعة.

واختتمت الاحتفالية بزيارة لمكتبة الكلية تخللها معرض للمشاركات الطلابية والكتب، حيث شارك طلاب الكلية من أقسامها المختلفة بقصائد وكلمات تظهر جلال العربية وعبقريتها.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، إسهاماً في دعم وتعزيز وجود اللغة العربية وإبراز أهميتها وعمقها وإثرائها للثقافة العالمية، ودورها في البناء الثقافي واللغوي للأمم، بما يسهم في تعزيز التقارب الإنساني بين الشعوب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,625
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,816
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,423

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة