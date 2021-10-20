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إصابة 4 طلاب بإصابات خطيرة في حادث انقلاب قُرب جامعة الباحة

"الزهراني" أهاب بالمواطنين إلى عدم نقل المصابين قبل وصول الفِرق

تعرَّض أربعة أشخاص لإصابات خطيرة بعد حادث انقلاب، وقع مساء اليوم الأحد. وبحسب المعلومات الأولية للحادث فإن الأربعة طلاب جامعة، وباشر الحادث المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وفي التفاصيل، أوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، أنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة الـ18:05 مساء اليوم عن حادث انقلاب في العقيق - اللحيان قبل جامعة الباحة.

وأضاف بأنه تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قِبل الفِرق الإسعافية، واتضح وجود إصابتين، إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، ونقلها لمستشفى العقيق العام، وإصابة خطيرة، نُقلت من قِبل فِرقة إسعاف الصحة لمستشفى العقيق، وإصابتَيْن أخريَيْن، نُقلتا عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفِرق الإسعافية للموقع.

وأهاب "الزهراني" بجميع المواطنين لعدم التسرع في نقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوافر بها مراكز إسعافية، ولا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول لموقعها للتعامل مع نوعية الإصابة؛ لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات، قد تؤدي - لا قدر الله - إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.


الباحة الدفاع المدني الهلال الأحمر المرور المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني العقيق مستشفى العقيق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة 4 طلاب بإصابات خطيرة في حادث انقلاب قُرب جامعة الباحة
سبق

تعرَّض أربعة أشخاص لإصابات خطيرة بعد حادث انقلاب، وقع مساء اليوم الأحد. وبحسب المعلومات الأولية للحادث فإن الأربعة طلاب جامعة، وباشر الحادث المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وفي التفاصيل، أوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، أنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة الـ18:05 مساء اليوم عن حادث انقلاب في العقيق - اللحيان قبل جامعة الباحة.

وأضاف بأنه تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قِبل الفِرق الإسعافية، واتضح وجود إصابتين، إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، ونقلها لمستشفى العقيق العام، وإصابة خطيرة، نُقلت من قِبل فِرقة إسعاف الصحة لمستشفى العقيق، وإصابتَيْن أخريَيْن، نُقلتا عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفِرق الإسعافية للموقع.

وأهاب "الزهراني" بجميع المواطنين لعدم التسرع في نقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوافر بها مراكز إسعافية، ولا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول لموقعها للتعامل مع نوعية الإصابة؛ لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات، قد تؤدي - لا قدر الله - إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.


20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:35 PM

إصابة 4 طلاب بإصابات خطيرة في حادث انقلاب قُرب جامعة الباحة

"الزهراني" أهاب بالمواطنين إلى عدم نقل المصابين قبل وصول الفِرق

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أحمد العبدالله - الباحة
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تعرَّض أربعة أشخاص لإصابات خطيرة بعد حادث انقلاب، وقع مساء اليوم الأحد. وبحسب المعلومات الأولية للحادث فإن الأربعة طلاب جامعة، وباشر الحادث المرور والدفاع المدني والهلال الأحمر.

وفي التفاصيل، أوضح عماد منسي الزهراني، المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، أنه ورد بلاغ للعمليات في تمام الساعة الـ18:05 مساء اليوم عن حادث انقلاب في العقيق - اللحيان قبل جامعة الباحة.

وأضاف بأنه تم توجيه فِرق إسعافية من الهلال الأحمر، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قِبل الفِرق الإسعافية، واتضح وجود إصابتين، إصابة خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، ونقلها لمستشفى العقيق العام، وإصابة خطيرة، نُقلت من قِبل فِرقة إسعاف الصحة لمستشفى العقيق، وإصابتَيْن أخريَيْن، نُقلتا عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول الفِرق الإسعافية للموقع.

وأهاب "الزهراني" بجميع المواطنين لعدم التسرع في نقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوافر بها مراكز إسعافية، ولا تستغرق الفرق وقتًا طويلاً للوصول لموقعها للتعامل مع نوعية الإصابة؛ لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بتثبيت المصاب قبل نقله للمستشفى حتى لا تكون هناك مضاعفات، قد تؤدي - لا قدر الله - إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.


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