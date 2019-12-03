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انفجار في ساحة النصب التذكاري بإندونيسيا قرب قصر الرئاسة

وقع اليوم الثلاثاء انفجارٌ عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أدّى إلى سقوط جرحى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست"، إن الانفجار وقع في الساعة 7:05 بالتوقيت المحلي، مخلفاً أضراراً في المكان.

من جهته، قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن قنبلة دخان انفجرت عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط المدينة؛ ما تسبّب في إصابة مسؤوليْن عسكريَّيْن اثنيْن على الأقل، مؤكداً أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ لم يكن في القصر وقت الانفجار.

إندونيسيا انفجار

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انفجار في ساحة النصب التذكاري بإندونيسيا قرب قصر الرئاسة
سبق

وقع اليوم الثلاثاء انفجارٌ عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أدّى إلى سقوط جرحى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست"، إن الانفجار وقع في الساعة 7:05 بالتوقيت المحلي، مخلفاً أضراراً في المكان.

من جهته، قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن قنبلة دخان انفجرت عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط المدينة؛ ما تسبّب في إصابة مسؤوليْن عسكريَّيْن اثنيْن على الأقل، مؤكداً أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ لم يكن في القصر وقت الانفجار.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
08:13 AM

انفجار في ساحة النصب التذكاري بإندونيسيا قرب قصر الرئاسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع اليوم الثلاثاء انفجارٌ عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا، أدّى إلى سقوط جرحى، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "جاكرتا بوست"، إن الانفجار وقع في الساعة 7:05 بالتوقيت المحلي، مخلفاً أضراراً في المكان.

من جهته، قال قائد الشرطة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن قنبلة دخان انفجرت عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط المدينة؛ ما تسبّب في إصابة مسؤوليْن عسكريَّيْن اثنيْن على الأقل، مؤكداً أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو؛ لم يكن في القصر وقت الانفجار.

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