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أكثر من 600 ألف مستخدم لعدسة العيد التفاعلية على "سناب شات"

حسابات "موسم العيد" في مواقع التواصل الاجتماعي وجدت تفاعلاً كبيرًا

بلغ عدد مستخدمي "عدسة العيد" التي حملت أغنية العيد و"الهوية الجديدة" لـ "موسم العيد" أكثر من 600 ألف مستخدم على "السناب شات."

واستوحت الهوية الجديدة" بألوانها الزاهية فكرتها من المشاعر الأكثر ارتباطًا بالعيد والتي تتمثل في الاحتفال والسعادة والمحبة، وتشكلت في دائرة تدل على استمرار العيد وتجدد مشاعر المرح والسرور المرتبطة به.

وتوهجت خريطة "سناب شات" التي تتيح للمستخدمين استعراض القصص وفقًا للموقع الجغرافي باللون الأحمر في العديد من مواقع الفعاليات والعروض التي نظمها "موسم العيد" في مختلف مناطق المملكة، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من الحضور بمشاركة مقاطع الفيديو والصور باستخدام "عدسة العيد".

ووجدت حسابات "موسم العيد" في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا من المستخدمين حيث تجاوزت 7 ملايين تفاعل، كما تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني المليون و200 ألف زيارة وسط معلومات متكاملة وفرها عن أكثر من 350 فعالية و900 عرض في 90 مدينة نظمها "موسم العيد" لمختلف شرائح المجتمع.

يُذكر أن موسم العيد وصل "موسم العيد" في المملكة لفت الأنظار بفعالياته وعروضه المتنوعة حيث تصدر وسمي #عيديتكم-علينا و#هنا-العيد قائمة الترند العالمية على"تويتر" لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 600 ألف مستخدم لعدسة العيد التفاعلية على "سناب شات"
سبق

بلغ عدد مستخدمي "عدسة العيد" التي حملت أغنية العيد و"الهوية الجديدة" لـ "موسم العيد" أكثر من 600 ألف مستخدم على "السناب شات."

واستوحت الهوية الجديدة" بألوانها الزاهية فكرتها من المشاعر الأكثر ارتباطًا بالعيد والتي تتمثل في الاحتفال والسعادة والمحبة، وتشكلت في دائرة تدل على استمرار العيد وتجدد مشاعر المرح والسرور المرتبطة به.

وتوهجت خريطة "سناب شات" التي تتيح للمستخدمين استعراض القصص وفقًا للموقع الجغرافي باللون الأحمر في العديد من مواقع الفعاليات والعروض التي نظمها "موسم العيد" في مختلف مناطق المملكة، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من الحضور بمشاركة مقاطع الفيديو والصور باستخدام "عدسة العيد".

ووجدت حسابات "موسم العيد" في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا من المستخدمين حيث تجاوزت 7 ملايين تفاعل، كما تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني المليون و200 ألف زيارة وسط معلومات متكاملة وفرها عن أكثر من 350 فعالية و900 عرض في 90 مدينة نظمها "موسم العيد" لمختلف شرائح المجتمع.

يُذكر أن موسم العيد وصل "موسم العيد" في المملكة لفت الأنظار بفعالياته وعروضه المتنوعة حيث تصدر وسمي #عيديتكم-علينا و#هنا-العيد قائمة الترند العالمية على"تويتر" لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
09:00 PM

أكثر من 600 ألف مستخدم لعدسة العيد التفاعلية على "سناب شات"

حسابات "موسم العيد" في مواقع التواصل الاجتماعي وجدت تفاعلاً كبيرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد مستخدمي "عدسة العيد" التي حملت أغنية العيد و"الهوية الجديدة" لـ "موسم العيد" أكثر من 600 ألف مستخدم على "السناب شات."

واستوحت الهوية الجديدة" بألوانها الزاهية فكرتها من المشاعر الأكثر ارتباطًا بالعيد والتي تتمثل في الاحتفال والسعادة والمحبة، وتشكلت في دائرة تدل على استمرار العيد وتجدد مشاعر المرح والسرور المرتبطة به.

وتوهجت خريطة "سناب شات" التي تتيح للمستخدمين استعراض القصص وفقًا للموقع الجغرافي باللون الأحمر في العديد من مواقع الفعاليات والعروض التي نظمها "موسم العيد" في مختلف مناطق المملكة، وشهدت تفاعلاً كبيرًا من الحضور بمشاركة مقاطع الفيديو والصور باستخدام "عدسة العيد".

ووجدت حسابات "موسم العيد" في مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرًا من المستخدمين حيث تجاوزت 7 ملايين تفاعل، كما تجاوز عدد زوار الموقع الإلكتروني المليون و200 ألف زيارة وسط معلومات متكاملة وفرها عن أكثر من 350 فعالية و900 عرض في 90 مدينة نظمها "موسم العيد" لمختلف شرائح المجتمع.

يُذكر أن موسم العيد وصل "موسم العيد" في المملكة لفت الأنظار بفعالياته وعروضه المتنوعة حيث تصدر وسمي #عيديتكم-علينا و#هنا-العيد قائمة الترند العالمية على"تويتر" لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية.

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