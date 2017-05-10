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22 قتيلاً من النظام السوري وفصائل مسلحة في اشتباكات بحماة

خرق لوقف إطلاق النار المطبق منذ شهرين

قُتل 22 عنصراً على الأقل من عناصر النظام السوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم "حراس الدين" المتشدد خلال اشتباكات في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ شهرين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).

وأوضح المرصد أن 15 عنصراً من النظام ومسلحين موالين لها قتلوا، مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم "حراس الدين" وفصائل مسلحة أخرى، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف أن المعارك المستمرة بين الطرفين تترافق مع قصف صاروخي كثيف تنفذه قوات النظام السوري في المنطقة ومحيطها وفي ريف إدلب الجنوبي المجاور.

من جهته، بين مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام.

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22 قتيلاً من النظام السوري وفصائل مسلحة في اشتباكات بحماة
سبق

قُتل 22 عنصراً على الأقل من عناصر النظام السوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم "حراس الدين" المتشدد خلال اشتباكات في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ شهرين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).

وأوضح المرصد أن 15 عنصراً من النظام ومسلحين موالين لها قتلوا، مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم "حراس الدين" وفصائل مسلحة أخرى، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف أن المعارك المستمرة بين الطرفين تترافق مع قصف صاروخي كثيف تنفذه قوات النظام السوري في المنطقة ومحيطها وفي ريف إدلب الجنوبي المجاور.

من جهته، بين مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
03:25 PM

22 قتيلاً من النظام السوري وفصائل مسلحة في اشتباكات بحماة

خرق لوقف إطلاق النار المطبق منذ شهرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 22 عنصراً على الأقل من عناصر النظام السوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم "حراس الدين" المتشدد خلال اشتباكات في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لإطلاق النار منذ شهرين، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).

وأوضح المرصد أن 15 عنصراً من النظام ومسلحين موالين لها قتلوا، مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم "حراس الدين" وفصائل مسلحة أخرى، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأضاف أن المعارك المستمرة بين الطرفين تترافق مع قصف صاروخي كثيف تنفذه قوات النظام السوري في المنطقة ومحيطها وفي ريف إدلب الجنوبي المجاور.

من جهته، بين مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام.

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