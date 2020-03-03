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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7556.52 نقطة

بتداولات بلغت 4 مليارات ريال لأكثر من 170 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 207.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7556.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها 179 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 191 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركة واحدة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وعطاء، وأليانز إس إف، والتعاونية، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركة الراجحي ريت فكان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.30% و 0.03% .

وكانت أسهم: الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، واللجين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، وأرامكو السعودية، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 198.48 نقطة ليقفل عند مستوى 7341.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 749 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7556.52 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 207.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7556.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها 179 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 191 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركة واحدة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وعطاء، وأليانز إس إف، والتعاونية، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركة الراجحي ريت فكان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.30% و 0.03% .

وكانت أسهم: الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، واللجين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، وأرامكو السعودية، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 198.48 نقطة ليقفل عند مستوى 7341.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 749 صفقة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
04:21 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7556.52 نقطة

بتداولات بلغت 4 مليارات ريال لأكثر من 170 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 207.33 نقطة ليقفل عند مستوى 7556.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها 179 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 191 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم شركة واحدة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، وعطاء، وأليانز إس إف، والتعاونية، وأكسا التعاونية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركة الراجحي ريت فكان الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.30% و 0.03% .

وكانت أسهم: الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، واللجين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، الإنماء، وأرامكو السعودية، واللجين، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 198.48 نقطة ليقفل عند مستوى 7341.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 749 صفقة.

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