النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل.. القبض على شخصيْن سرقا مركبتيْن وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما

الشرطة: جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة

ألقت شرطة حائل القبض على شخصيْن قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار؛ بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرُّف على مَن قام بسرقتهما، وجرى توقيفهما، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

شرطة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل.. القبض على شخصيْن سرقا مركبتيْن وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما
سبق

ألقت شرطة حائل القبض على شخصيْن قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار؛ بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرُّف على مَن قام بسرقتهما، وجرى توقيفهما، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:16 PM

حائل.. القبض على شخصيْن سرقا مركبتيْن وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما

الشرطة: جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
918

ألقت شرطة حائل القبض على شخصيْن قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما.

تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار؛ بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطنيْن في العقد الثالث من العمر، قاما بسرقة مركبتيْن وقيادتهما إلى خارج المدينة وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرُّف على مَن قام بسرقتهما، وجرى توقيفهما، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,163
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,496
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,638

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإجازة ودوائر الحياة

الإجازة ودوائر الحياة

حسن آل عمير
نوَّرت المملكة يا قطر

نوَّرت المملكة يا قطر

عبدالسلام المشيطي
قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة