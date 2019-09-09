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استكمال تذهيب حلقات ثوب الكعبة استعداداً لإسداله

أعمال صيانة شملت معالجة التشققات الموجودة في العراميس

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع" قسم الصيانة"، الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرّفة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وشملت أعمال الصيانة جدران الكعبة المشرّفة في معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق، ومعالجة بعض التشققات الموجودة في العراميس باستخدام مواد مخصّصة ذات جودة عالية لضمان سلامة الكعبة.

وجرت أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، استعداداً لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

يُذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرّفة على مدى عقود عديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استكمال تذهيب حلقات ثوب الكعبة استعداداً لإسداله
سبق

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع" قسم الصيانة"، الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرّفة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وشملت أعمال الصيانة جدران الكعبة المشرّفة في معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق، ومعالجة بعض التشققات الموجودة في العراميس باستخدام مواد مخصّصة ذات جودة عالية لضمان سلامة الكعبة.

وجرت أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، استعداداً لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

يُذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرّفة على مدى عقود عديدة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:01 AM

استكمال تذهيب حلقات ثوب الكعبة استعداداً لإسداله

أعمال صيانة شملت معالجة التشققات الموجودة في العراميس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع" قسم الصيانة"، الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرّفة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وشملت أعمال الصيانة جدران الكعبة المشرّفة في معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق، ومعالجة بعض التشققات الموجودة في العراميس باستخدام مواد مخصّصة ذات جودة عالية لضمان سلامة الكعبة.

وجرت أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، استعداداً لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

يُذكر أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرّفة على مدى عقود عديدة.

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