شاهد.. أمانة الرياض تُواصل #تحسين_المشهد_الحضري

في إطار منعها للبيع الجائل على الأرصفة وفي الطرقات

أزالت ⁧#أمانة_منطقة_الرياض⁩ ممثلة في بلدية الشفاء، عددًا من العربات والمباسط غير النظامية؛ وذلك في إطار منعها للبيع الجائل على الأرصفة وفي الطرقات، والذي يُعد أحد مظاهر التلوث البصري، وسلمت الخضروات والفاكهة المصادَرة إلى الجمعيات الخيرية.

وقالت الأمانة في وقت سابق اليوم: إنها -ممثلة في بلدية النسيم- أزالت مباسط وأكشاكًا غير نظامية أقيمت على الأرصفة وفي مواقف السيارات؛ وذلك في إطار تنفيذها لبرنامج #تحسين_المشهد_الحضري بمدينة الرياض.