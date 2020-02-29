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"الشؤون الاسلامية" بالإمارات: التعليق المؤقت للعمرة مقصد شرعي أصيل

قالت: قرار استشرافي وحازم يؤكد قدرة المملكة واحترافيتها في إدارة الأزمات

أكدت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف بالإمارات أن القرار الذي اتخذته المملكة بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف مقصد شرعي أصيل، ينطلق من تشريعات الدين الإسلامي الحنيف الآمرة بالمحافظة على الإنسان، وتأمين كل من وفد مُهلاً بالعمرة إلى بيت الله الحرام.

وشددت الهيئة على أن حفظ الأنفس ضرورة شرعية، وأولوية إنسانية، توليها المملكة العربية السعودية كل اعتبار ورعاية، في كل قراراتها المتصلة بكعبة المسلمين وقبلتهم.

وقالت وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام": إن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، قرار استشرافي حازم يؤكد دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمجال الريادة العالمية والاحترافية الاستراتيجية في إدارة الأزمات، والاستجابة العالية لتقارير منظمة الصحة العالمية بأخذ الاحترازات اللازمة ضد تفشي الأوبئة والأمراض المستعصية، لتظل مكة المكرمة والمدينة المنورة واحتي أمان وسلام وطمأنينة لكل من قصدهما، وأماكن تشريف وتعظيم ومهابة لكل من دخلهما "مثابة للناس وأمنا"، وبرهاناً للعالم ودليلاً على أن المملكة العربية السعودية بملكها وقيادتها وعلمائها وشعبها حامية الحرمين الشريفين والقائمة على رعايتهما وتأمين سلامة وعافية كل من قصدهما، داعية الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وأن يحفظ المعتمرين وكل قاصد للبلد الأمين.

الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف بالإمارات فيروس كورونا الجديد

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"الشؤون الاسلامية" بالإمارات: التعليق المؤقت للعمرة مقصد شرعي أصيل
سبق

أكدت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف بالإمارات أن القرار الذي اتخذته المملكة بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف مقصد شرعي أصيل، ينطلق من تشريعات الدين الإسلامي الحنيف الآمرة بالمحافظة على الإنسان، وتأمين كل من وفد مُهلاً بالعمرة إلى بيت الله الحرام.

وشددت الهيئة على أن حفظ الأنفس ضرورة شرعية، وأولوية إنسانية، توليها المملكة العربية السعودية كل اعتبار ورعاية، في كل قراراتها المتصلة بكعبة المسلمين وقبلتهم.

وقالت وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام": إن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، قرار استشرافي حازم يؤكد دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمجال الريادة العالمية والاحترافية الاستراتيجية في إدارة الأزمات، والاستجابة العالية لتقارير منظمة الصحة العالمية بأخذ الاحترازات اللازمة ضد تفشي الأوبئة والأمراض المستعصية، لتظل مكة المكرمة والمدينة المنورة واحتي أمان وسلام وطمأنينة لكل من قصدهما، وأماكن تشريف وتعظيم ومهابة لكل من دخلهما "مثابة للناس وأمنا"، وبرهاناً للعالم ودليلاً على أن المملكة العربية السعودية بملكها وقيادتها وعلمائها وشعبها حامية الحرمين الشريفين والقائمة على رعايتهما وتأمين سلامة وعافية كل من قصدهما، داعية الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وأن يحفظ المعتمرين وكل قاصد للبلد الأمين.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:43 PM

"الشؤون الاسلامية" بالإمارات: التعليق المؤقت للعمرة مقصد شرعي أصيل

قالت: قرار استشرافي وحازم يؤكد قدرة المملكة واحترافيتها في إدارة الأزمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف بالإمارات أن القرار الذي اتخذته المملكة بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف مقصد شرعي أصيل، ينطلق من تشريعات الدين الإسلامي الحنيف الآمرة بالمحافظة على الإنسان، وتأمين كل من وفد مُهلاً بالعمرة إلى بيت الله الحرام.

وشددت الهيئة على أن حفظ الأنفس ضرورة شرعية، وأولوية إنسانية، توليها المملكة العربية السعودية كل اعتبار ورعاية، في كل قراراتها المتصلة بكعبة المسلمين وقبلتهم.

وقالت وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام": إن قرار التعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف، قرار استشرافي حازم يؤكد دور المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمجال الريادة العالمية والاحترافية الاستراتيجية في إدارة الأزمات، والاستجابة العالية لتقارير منظمة الصحة العالمية بأخذ الاحترازات اللازمة ضد تفشي الأوبئة والأمراض المستعصية، لتظل مكة المكرمة والمدينة المنورة واحتي أمان وسلام وطمأنينة لكل من قصدهما، وأماكن تشريف وتعظيم ومهابة لكل من دخلهما "مثابة للناس وأمنا"، وبرهاناً للعالم ودليلاً على أن المملكة العربية السعودية بملكها وقيادتها وعلمائها وشعبها حامية الحرمين الشريفين والقائمة على رعايتهما وتأمين سلامة وعافية كل من قصدهما، داعية الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا وأن يحفظ المعتمرين وكل قاصد للبلد الأمين.

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