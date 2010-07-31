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شاهد من المشاعر المقدسة.. الحجاج يحلقون شعرهم في حضور التدابير الوقائية

ضيوف الرحمن ينعمون خلال وجودهم في مشعر #منى بجميع الخدمات اللازمة

رصدت عدة صور عددًا من حجاج بيت الله الحرام خلال حلاقة الشعر، مع أخذ التدابير الوقائية؛ حيث ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر #منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

واليوم اجتمع لحجاج بيت الله الحرام اليوم، فرحتان لا شيء يعدلهما: فرحة وصولهم إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والنفرة لمزدلفة، وفرحة حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر؛ لتكتمل الصورة بقبول العمل بإذن الله، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والخضوع والإنابة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

وتَوَزّعت أفواج الحجيج على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد؛ حيث تَمَكّن الحجيج من الرمي والعودة لمواقع إقامتهم في يسر وسهولة.

فريضة الحج مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من المشاعر المقدسة.. الحجاج يحلقون شعرهم في حضور التدابير الوقائية
سبق

رصدت عدة صور عددًا من حجاج بيت الله الحرام خلال حلاقة الشعر، مع أخذ التدابير الوقائية؛ حيث ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر #منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

واليوم اجتمع لحجاج بيت الله الحرام اليوم، فرحتان لا شيء يعدلهما: فرحة وصولهم إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والنفرة لمزدلفة، وفرحة حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر؛ لتكتمل الصورة بقبول العمل بإذن الله، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والخضوع والإنابة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

وتَوَزّعت أفواج الحجيج على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد؛ حيث تَمَكّن الحجيج من الرمي والعودة لمواقع إقامتهم في يسر وسهولة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
01:25 PM

شاهد من المشاعر المقدسة.. الحجاج يحلقون شعرهم في حضور التدابير الوقائية

ضيوف الرحمن ينعمون خلال وجودهم في مشعر #منى بجميع الخدمات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت عدة صور عددًا من حجاج بيت الله الحرام خلال حلاقة الشعر، مع أخذ التدابير الوقائية؛ حيث ينعم ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر #منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج ووفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين.

واليوم اجتمع لحجاج بيت الله الحرام اليوم، فرحتان لا شيء يعدلهما: فرحة وصولهم إلى مشعر منى بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والنفرة لمزدلفة، وفرحة حلول عيد الأضحى المبارك، يوم الحج الأكبر؛ لتكتمل الصورة بقبول العمل بإذن الله، في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والخضوع والإنابة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

وتَوَزّعت أفواج الحجيج على أدوار جسر الجمرات بشكل متباعد؛ حيث تَمَكّن الحجيج من الرمي والعودة لمواقع إقامتهم في يسر وسهولة.

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