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عميد الإعلام بجامعة الإمام: نسعى لتنمية الفكر الثقافي في مجال الإبل حول العالم

عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز مكانة الإبل وأنشطتها

‬أكد عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأمير سعد بن سعود بن محمد، اعتزاز الكلية ومنسوبيها بأن تكون برامجها العلمية وخدماتها الاستشارية محور اتفاقية التعاون التي وقّعتها الجامعة مع المنظمة الدولية للإبل.

وأشار إلى عزم الكلية على الإسهام الحثيث في تحقيق ما تتطلع إليه المنظمة الدولية للإبل عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز مكانة الإبل وأنشطتها بين أدوات التفاهم المتبادل والصداقة بين الأمم والشعوب، وتنمية الفكر الثقافي والإعلامي في مجال تربية الإبل وموروثها، والعمل على تطويره وتنشيطه، وتعزيز العمل الإعلامي في هذا المجال على المستوى الدولي عبر عدد من الفعاليات التي تسعى إلى الإسهام في تنمية المعارف، وتطوير المهارات في المجالات الإعلامية المتعلقة بالإبل بما يحقق الاستدامة الثقافية والاجتماعية، ويعزز التواصل الوطني والإقليمي والدولي.

وثمّن للمنظمة الدولية للإبل وقياداتها اختيارهم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الإعلام والاتصال لتوقيع مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز الدور الإعلامي والاتصالي للمنظمة عبر العالم.

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عميد الإعلام بجامعة الإمام: نسعى لتنمية الفكر الثقافي في مجال الإبل حول العالم
سبق

‬أكد عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأمير سعد بن سعود بن محمد، اعتزاز الكلية ومنسوبيها بأن تكون برامجها العلمية وخدماتها الاستشارية محور اتفاقية التعاون التي وقّعتها الجامعة مع المنظمة الدولية للإبل.

وأشار إلى عزم الكلية على الإسهام الحثيث في تحقيق ما تتطلع إليه المنظمة الدولية للإبل عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز مكانة الإبل وأنشطتها بين أدوات التفاهم المتبادل والصداقة بين الأمم والشعوب، وتنمية الفكر الثقافي والإعلامي في مجال تربية الإبل وموروثها، والعمل على تطويره وتنشيطه، وتعزيز العمل الإعلامي في هذا المجال على المستوى الدولي عبر عدد من الفعاليات التي تسعى إلى الإسهام في تنمية المعارف، وتطوير المهارات في المجالات الإعلامية المتعلقة بالإبل بما يحقق الاستدامة الثقافية والاجتماعية، ويعزز التواصل الوطني والإقليمي والدولي.

وثمّن للمنظمة الدولية للإبل وقياداتها اختيارهم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الإعلام والاتصال لتوقيع مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز الدور الإعلامي والاتصالي للمنظمة عبر العالم.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
06:34 PM

عميد الإعلام بجامعة الإمام: نسعى لتنمية الفكر الثقافي في مجال الإبل حول العالم

عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز مكانة الإبل وأنشطتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أكد عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأمير سعد بن سعود بن محمد، اعتزاز الكلية ومنسوبيها بأن تكون برامجها العلمية وخدماتها الاستشارية محور اتفاقية التعاون التي وقّعتها الجامعة مع المنظمة الدولية للإبل.

وأشار إلى عزم الكلية على الإسهام الحثيث في تحقيق ما تتطلع إليه المنظمة الدولية للإبل عبر العديد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز مكانة الإبل وأنشطتها بين أدوات التفاهم المتبادل والصداقة بين الأمم والشعوب، وتنمية الفكر الثقافي والإعلامي في مجال تربية الإبل وموروثها، والعمل على تطويره وتنشيطه، وتعزيز العمل الإعلامي في هذا المجال على المستوى الدولي عبر عدد من الفعاليات التي تسعى إلى الإسهام في تنمية المعارف، وتطوير المهارات في المجالات الإعلامية المتعلقة بالإبل بما يحقق الاستدامة الثقافية والاجتماعية، ويعزز التواصل الوطني والإقليمي والدولي.

وثمّن للمنظمة الدولية للإبل وقياداتها اختيارهم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية الإعلام والاتصال لتوقيع مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز الدور الإعلامي والاتصالي للمنظمة عبر العالم.

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