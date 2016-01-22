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"الحمار والدباب في الفرح".. شقيق المدعي يبلور التفاصيل: قضية وعريس وإساءة

مقاطع انتشرت بمواقع التواصل.. من الممازحة الثقيلة إلى محاولة إفراغ طفاية الحريق

كشف شقيق مقدم الدعوى القضائية ضد الشبان الذين أحدثوا شغباً ومزاحاً ثقيلاً داخل قصر الأفراح في محافظة صامطة، مصطحبين معهم حماراً ودباباً، وعبثوا بطفاية الحريق، أن القضية ستأخذ مجراها؛ نظراً للإساءة الناتجة عن هذه الأفعال ونشرها عبر مقاطع مصورة على نطاق واسع.

وأوضح لـ"سبق" أن ما نتج من الشبان لم يكن مقبولاً على نطاق واسع، وقد أيّد إجراء الدعوى القضائية عدد من أعيان محافظة صامطة؛ نظراً للإساءة الناجمة عن هذه المقاطع لمحافظة صامطة.

وأكد شقيق المدعي أن الدعوى المقامة ضد العريس؛ لكونه مسؤولاً عما حدث في قصر الأفراح الذي تملكه أسرتنا، وأنا وكيلها الشرعي.

وكانت قد تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

دخلوا قصر الأفراح بحمار و"دباب".. ممازحة ثقيلة تؤدي لمحاكمة شبان بجازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحمار والدباب في الفرح".. شقيق المدعي يبلور التفاصيل: قضية وعريس وإساءة
سبق

كشف شقيق مقدم الدعوى القضائية ضد الشبان الذين أحدثوا شغباً ومزاحاً ثقيلاً داخل قصر الأفراح في محافظة صامطة، مصطحبين معهم حماراً ودباباً، وعبثوا بطفاية الحريق، أن القضية ستأخذ مجراها؛ نظراً للإساءة الناتجة عن هذه الأفعال ونشرها عبر مقاطع مصورة على نطاق واسع.

وأوضح لـ"سبق" أن ما نتج من الشبان لم يكن مقبولاً على نطاق واسع، وقد أيّد إجراء الدعوى القضائية عدد من أعيان محافظة صامطة؛ نظراً للإساءة الناجمة عن هذه المقاطع لمحافظة صامطة.

وأكد شقيق المدعي أن الدعوى المقامة ضد العريس؛ لكونه مسؤولاً عما حدث في قصر الأفراح الذي تملكه أسرتنا، وأنا وكيلها الشرعي.

وكانت قد تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
02:23 PM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:14 PM

"الحمار والدباب في الفرح".. شقيق المدعي يبلور التفاصيل: قضية وعريس وإساءة

مقاطع انتشرت بمواقع التواصل.. من الممازحة الثقيلة إلى محاولة إفراغ طفاية الحريق

A A A
محمد المواسي - جازان
18
20,490

كشف شقيق مقدم الدعوى القضائية ضد الشبان الذين أحدثوا شغباً ومزاحاً ثقيلاً داخل قصر الأفراح في محافظة صامطة، مصطحبين معهم حماراً ودباباً، وعبثوا بطفاية الحريق، أن القضية ستأخذ مجراها؛ نظراً للإساءة الناتجة عن هذه الأفعال ونشرها عبر مقاطع مصورة على نطاق واسع.

وأوضح لـ"سبق" أن ما نتج من الشبان لم يكن مقبولاً على نطاق واسع، وقد أيّد إجراء الدعوى القضائية عدد من أعيان محافظة صامطة؛ نظراً للإساءة الناجمة عن هذه المقاطع لمحافظة صامطة.

وأكد شقيق المدعي أن الدعوى المقامة ضد العريس؛ لكونه مسؤولاً عما حدث في قصر الأفراح الذي تملكه أسرتنا، وأنا وكيلها الشرعي.

وكانت قد تلقت المحكمة العامة بمحافظة صامطة جنوب منطقة جازان، دعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.

وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.

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