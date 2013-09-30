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صحف "رومانيا" تزعم.. "رازفان" مدرب "الهلال" معروض على "شالكه" الألماني

زعمت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني الحالي لنادي الهلال، رازفان لوتشيسكو قد أبدى ترحيبه بطرح اسمه لتدريب نادي شالكة الألماني في الفترة المقبلة.

وقالت الصحف هناك إن وكيل المدرب قد عرض عليه تدريب النادي الألماني الذي أقال مدربه دافيد فاغنر بعد هزيمتين في أول جولتين بالدوري الألماني.

وقالت الصحف إن وكيل أعمال لوتشيسكو قد عرض اسمه على إدارة النادي الألماني لكن الصحف لم تذكر إذا كان النادي هناك اهتم باسم المدرب أم لا.


الجدير بالذكر أن المدير الفني الروماني لوشيسكو ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، إذ إنه تعاقد مع الهلال في منتصف 2019 مدة عامين فقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحف "رومانيا" تزعم.. "رازفان" مدرب "الهلال" معروض على "شالكه" الألماني
سبق

زعمت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني الحالي لنادي الهلال، رازفان لوتشيسكو قد أبدى ترحيبه بطرح اسمه لتدريب نادي شالكة الألماني في الفترة المقبلة.

وقالت الصحف هناك إن وكيل المدرب قد عرض عليه تدريب النادي الألماني الذي أقال مدربه دافيد فاغنر بعد هزيمتين في أول جولتين بالدوري الألماني.

وقالت الصحف إن وكيل أعمال لوتشيسكو قد عرض اسمه على إدارة النادي الألماني لكن الصحف لم تذكر إذا كان النادي هناك اهتم باسم المدرب أم لا.


الجدير بالذكر أن المدير الفني الروماني لوشيسكو ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، إذ إنه تعاقد مع الهلال في منتصف 2019 مدة عامين فقط.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:01 AM

صحف "رومانيا" تزعم.. "رازفان" مدرب "الهلال" معروض على "شالكه" الألماني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زعمت تقارير صحفية رومانية أن المدير الفني الحالي لنادي الهلال، رازفان لوتشيسكو قد أبدى ترحيبه بطرح اسمه لتدريب نادي شالكة الألماني في الفترة المقبلة.

وقالت الصحف هناك إن وكيل المدرب قد عرض عليه تدريب النادي الألماني الذي أقال مدربه دافيد فاغنر بعد هزيمتين في أول جولتين بالدوري الألماني.

وقالت الصحف إن وكيل أعمال لوتشيسكو قد عرض اسمه على إدارة النادي الألماني لكن الصحف لم تذكر إذا كان النادي هناك اهتم باسم المدرب أم لا.


الجدير بالذكر أن المدير الفني الروماني لوشيسكو ينتهي عقده مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، إذ إنه تعاقد مع الهلال في منتصف 2019 مدة عامين فقط.

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