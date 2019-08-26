النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العلماء يكشفون عن أسوأ فصيلة دم.. نادرًا ما ينجب صاحبها

دراسات شاملة بجامعة "هارفارد" تؤكد وجود 8 % منها بالعالم

قام علماء من جامعة هارفارد الأمريكية بإجراء دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي حصلوا عليها نشروا مقالاً بعنوان "نعم.. فصيلة دمكم تؤثر في صحتكم".

وتناول المقال فصائل الدم لدى البشر، وأثبت أن أخطر فصيلة دم هي AB - سالب، مشيرين إلى أن 8 % من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" يؤكد الباحثون بصورة خاصة أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرًا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط. وهناك حالات نادرة جدًّا لولادة أطفال من الجنسين.

ويشير العلماء في المقال إلى أن النساء اللاتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

في سياق متصل بالموضوع أجرى علماء جامعة فيرمونت تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ، خاصة في مجال التفكير والذاكرة.

وأكد العلماء أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82 %، والإصابة بالجلطة الدماغية.. ورجحوا السبب بأن جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيف؛ لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواصلون معهم.

إلى هذا ينصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الدم، جميع مَن يحمل هذه الفصيلة من الدم باتباع نظام غذائي صحي وصحيح، والامتناع عن تناول الأغذية الدهنية والزبدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
العلماء يكشفون عن أسوأ فصيلة دم.. نادرًا ما ينجب صاحبها
سبق

قام علماء من جامعة هارفارد الأمريكية بإجراء دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي حصلوا عليها نشروا مقالاً بعنوان "نعم.. فصيلة دمكم تؤثر في صحتكم".

وتناول المقال فصائل الدم لدى البشر، وأثبت أن أخطر فصيلة دم هي AB - سالب، مشيرين إلى أن 8 % من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" يؤكد الباحثون بصورة خاصة أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرًا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط. وهناك حالات نادرة جدًّا لولادة أطفال من الجنسين.

ويشير العلماء في المقال إلى أن النساء اللاتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

في سياق متصل بالموضوع أجرى علماء جامعة فيرمونت تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ، خاصة في مجال التفكير والذاكرة.

وأكد العلماء أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82 %، والإصابة بالجلطة الدماغية.. ورجحوا السبب بأن جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيف؛ لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواصلون معهم.

إلى هذا ينصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الدم، جميع مَن يحمل هذه الفصيلة من الدم باتباع نظام غذائي صحي وصحيح، والامتناع عن تناول الأغذية الدهنية والزبدة.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
08:37 PM

العلماء يكشفون عن أسوأ فصيلة دم.. نادرًا ما ينجب صاحبها

دراسات شاملة بجامعة "هارفارد" تؤكد وجود 8 % منها بالعالم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,393

قام علماء من جامعة هارفارد الأمريكية بإجراء دراسات شاملة ومعمقة، وفي ضوء النتائج التي حصلوا عليها نشروا مقالاً بعنوان "نعم.. فصيلة دمكم تؤثر في صحتكم".

وتناول المقال فصائل الدم لدى البشر، وأثبت أن أخطر فصيلة دم هي AB - سالب، مشيرين إلى أن 8 % من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض.

وبحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم" يؤكد الباحثون بصورة خاصة أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرًا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط. وهناك حالات نادرة جدًّا لولادة أطفال من الجنسين.

ويشير العلماء في المقال إلى أن النساء اللاتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

في سياق متصل بالموضوع أجرى علماء جامعة فيرمونت تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ، خاصة في مجال التفكير والذاكرة.

وأكد العلماء أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82 %، والإصابة بالجلطة الدماغية.. ورجحوا السبب بأن جهاز المناعة لدى هؤلاء الأشخاص ضعيف؛ لذلك يمكن أن يصابوا بأمراض جميع الذين يتواصلون معهم.

إلى هذا ينصح الطبيب أليكسي بورتنوف، الخبير بأمراض الدم، جميع مَن يحمل هذه الفصيلة من الدم باتباع نظام غذائي صحي وصحيح، والامتناع عن تناول الأغذية الدهنية والزبدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,449
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,136
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,097
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,365

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة