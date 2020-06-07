النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول

بعد تراجع مظاهرات "فلويد"

أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الأحد)، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.

وقال "دي بلاسيو" في بيان أوردته "رويترز": "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".

ودعا مشرعون من المدينة "دي بلاسيو" إلى إنهاء حظر التجول، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.

وفرض "دي بلاسيو" وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاثنين الماضي حظراً للتجول على المدينة يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول
سبق

أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الأحد)، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.

وقال "دي بلاسيو" في بيان أوردته "رويترز": "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".

ودعا مشرعون من المدينة "دي بلاسيو" إلى إنهاء حظر التجول، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.

وفرض "دي بلاسيو" وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاثنين الماضي حظراً للتجول على المدينة يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
07:21 PM

رئيس بلدية مدينة نيويورك ينهي حظر التجول

بعد تراجع مظاهرات "فلويد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,403

أنهى رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم (الأحد)، فرض حظر التجول الليلي في المدينة، وذلك قبل يوم مما كان مخططاً له.

وقال "دي بلاسيو" في بيان أوردته "رويترز": "رأينا أمس والليلة الماضية أفضل ما في مدينتنا".

ودعا مشرعون من المدينة "دي بلاسيو" إلى إنهاء حظر التجول، مشيرين إلى أن الشرطة تستخدمه كذريعة للاعتقالات واستخدام الهراوات ورذاذ الفلفل لمواجهة المتظاهرين الذين يخرجون في تحد للحظر.

وفرض "دي بلاسيو" وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الاثنين الماضي حظراً للتجول على المدينة يبدأ من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وسط احتجاجات على وحشية الشرطة تخللتها أعمال نهب متقطعة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,378
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,345
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,980

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة