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"جوخدار" : المملكة ملتزمة بمكافحة انتشار الأوبئة حول العالم

قال: كذلك السمنة والتبغ والأمراض السارية والتغطية الشاملة

أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أهمية مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، حيث يتم إطلاق التزامات صحية كبيرة تتبناها الدول الأعضاء ومنهم المملكة.

وأضاف في تصريحات له في جنيف على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية أنه من بين الموضوعات التي تلتزم بها المملكة في هذا الاجتماع موضوع مكافحة السمنة والتبغ والأمراض المعدية وانتقالها وإيجاد الطرق السليمة لوقف انتشار الأوبئة حول العالم، كما أن المملكة هي إحدى الدول التي تلتزم بالتغطية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أن المملكة اليوم لديها وصول كبير لجميع فئات المجتمع السعودي، وبإذن الله يستمر التوسع ليغطي جميع أنحاء المملكة وجميع القرى، وسيكون بالمملكة دروس مستفادة للدول الأخرى.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تؤدي دوراً مهماً في منظمة الصحة العالمية، حيث تشغل الدكتورة السعودية حنان بلخي كرسي مساعد مدير عام المنظمة للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، كما أن هناك مسؤولين سعوديين في بعض الإدارات بالمنظمة، وسيكون هناك المزيد من التمثيل السعودي في المنظمة العام القادم في مناصب سيكون لها دور فعال في قيادة الصحة العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جوخدار" : المملكة ملتزمة بمكافحة انتشار الأوبئة حول العالم
سبق

أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أهمية مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، حيث يتم إطلاق التزامات صحية كبيرة تتبناها الدول الأعضاء ومنهم المملكة.

وأضاف في تصريحات له في جنيف على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية أنه من بين الموضوعات التي تلتزم بها المملكة في هذا الاجتماع موضوع مكافحة السمنة والتبغ والأمراض المعدية وانتقالها وإيجاد الطرق السليمة لوقف انتشار الأوبئة حول العالم، كما أن المملكة هي إحدى الدول التي تلتزم بالتغطية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أن المملكة اليوم لديها وصول كبير لجميع فئات المجتمع السعودي، وبإذن الله يستمر التوسع ليغطي جميع أنحاء المملكة وجميع القرى، وسيكون بالمملكة دروس مستفادة للدول الأخرى.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تؤدي دوراً مهماً في منظمة الصحة العالمية، حيث تشغل الدكتورة السعودية حنان بلخي كرسي مساعد مدير عام المنظمة للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، كما أن هناك مسؤولين سعوديين في بعض الإدارات بالمنظمة، وسيكون هناك المزيد من التمثيل السعودي في المنظمة العام القادم في مناصب سيكون لها دور فعال في قيادة الصحة العالمية.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
08:24 PM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
06:18 PM

"جوخدار" : المملكة ملتزمة بمكافحة انتشار الأوبئة حول العالم

قال: كذلك السمنة والتبغ والأمراض السارية والتغطية الشاملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
2,591

أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتور هاني جوخدار أهمية مشاركة المملكة في أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، حيث يتم إطلاق التزامات صحية كبيرة تتبناها الدول الأعضاء ومنهم المملكة.

وأضاف في تصريحات له في جنيف على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية أنه من بين الموضوعات التي تلتزم بها المملكة في هذا الاجتماع موضوع مكافحة السمنة والتبغ والأمراض المعدية وانتقالها وإيجاد الطرق السليمة لوقف انتشار الأوبئة حول العالم، كما أن المملكة هي إحدى الدول التي تلتزم بالتغطية الصحية الشاملة، مشيراً إلى أن المملكة اليوم لديها وصول كبير لجميع فئات المجتمع السعودي، وبإذن الله يستمر التوسع ليغطي جميع أنحاء المملكة وجميع القرى، وسيكون بالمملكة دروس مستفادة للدول الأخرى.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تؤدي دوراً مهماً في منظمة الصحة العالمية، حيث تشغل الدكتورة السعودية حنان بلخي كرسي مساعد مدير عام المنظمة للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية، كما أن هناك مسؤولين سعوديين في بعض الإدارات بالمنظمة، وسيكون هناك المزيد من التمثيل السعودي في المنظمة العام القادم في مناصب سيكون لها دور فعال في قيادة الصحة العالمية.

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