قطر.. حصيلة إصابات "كورونا" تقفز إلى 50.914

ارتفاع الوفيات إلى 33 حالة

قفزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطر، اليوم (الخميس)، إلى 50914 حالة، بعد تسجيل قرابة ألفَيْ حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة القطرية أنها رصدت 1967 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير مقابل 1740 إصابة أمس؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا "كوفيد-19" ارتفعت بواقع ثلاث وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، إلى 33 حالة وفاة.