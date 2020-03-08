إمارة مكة: لا صحة لتغريدة وقف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمنطقة

أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف.
أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف.
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أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف.
أوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أنه لا صحة للتغريدة المتداولة عن وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في المنطقة، فيما أن صورة التغريدة المتداولة هي فقرة من بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم عن محافظة القطيف.