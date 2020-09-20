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الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًا تجاه جازان

أكدت رفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان وتضامنها مع المملكة

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين، وأكد استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما شدد السفير الفايز على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

الأردن ميليشيا الحوثي

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الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًا تجاه جازان
سبق

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين، وأكد استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما شدد السفير الفايز على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
03:45 PM

الأردن تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًا تجاه جازان

أكدت رفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان وتضامنها مع المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيات الحوثيين باستهداف إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين، وأكد استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، كما أكد تضامن الأردن مع المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما شدد السفير الفايز على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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