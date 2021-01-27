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"العمر" يرعى مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء.. غداً

بحضور ومشاركة خبراء من أهم شركات الاستثمار الجريء والمعرفي

يرعى مدير جامعة الملك سعود، رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض، الدكتور بدران العمر، انطلاقة فعاليات المؤتمر الثاني لشركة وادي الرياض - الذراع الاستثماري لجامعة الملك سعود- غداً الاثنين 22 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 28 يناير 2019م والمقرر استمراره لمدة يومين، تحت عنوان "مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء".

يستعرض المؤتمر محاور وموضوعات تثري رؤية 2030 وقضايا وتحديات تواجه رأس المال الجريء، تشمل: نظرة على الاستثمار الجريء في المنطقة عام 2019م وما بعده، ودور رؤية 2030 في صناعة بيئة راعية للريادة والشركات الناشئة، وفرصاً استثمارية جديدة للشركات من خلال الاستثمار الجريء، ودور نيوم في تحقيق رؤية 2030، ودور مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم في تحقيق رؤية 2030، ودور الجامعات في تحويل المملكة إلى مركز جاذب للاستثمار الجريء، والوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية، وأهم الاتجاهات العالمية للاستثمار الجريء.

ويشارك في المؤتمر تنفيذيان وخبراء من أهم شركات الاستثمار الجريء والمعرفي، ويستضيف نخبة من أبرز جهات وشركات الاستثمار الجريء والمعرفي تشمل: وادي الظهران للتقنية، وادي جدة للتقنية، وادي مكة للتقنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحاضنتها التقنية حاضنة بادر، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة، ومكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، والهيئة العامة للاستثمار، وسابك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأرامكو -واعد، وبنك التنمية الاجتماعية، ونيوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمر" يرعى مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء.. غداً
سبق

يرعى مدير جامعة الملك سعود، رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض، الدكتور بدران العمر، انطلاقة فعاليات المؤتمر الثاني لشركة وادي الرياض - الذراع الاستثماري لجامعة الملك سعود- غداً الاثنين 22 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 28 يناير 2019م والمقرر استمراره لمدة يومين، تحت عنوان "مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء".

يستعرض المؤتمر محاور وموضوعات تثري رؤية 2030 وقضايا وتحديات تواجه رأس المال الجريء، تشمل: نظرة على الاستثمار الجريء في المنطقة عام 2019م وما بعده، ودور رؤية 2030 في صناعة بيئة راعية للريادة والشركات الناشئة، وفرصاً استثمارية جديدة للشركات من خلال الاستثمار الجريء، ودور نيوم في تحقيق رؤية 2030، ودور مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم في تحقيق رؤية 2030، ودور الجامعات في تحويل المملكة إلى مركز جاذب للاستثمار الجريء، والوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية، وأهم الاتجاهات العالمية للاستثمار الجريء.

ويشارك في المؤتمر تنفيذيان وخبراء من أهم شركات الاستثمار الجريء والمعرفي، ويستضيف نخبة من أبرز جهات وشركات الاستثمار الجريء والمعرفي تشمل: وادي الظهران للتقنية، وادي جدة للتقنية، وادي مكة للتقنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحاضنتها التقنية حاضنة بادر، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة، ومكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، والهيئة العامة للاستثمار، وسابك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأرامكو -واعد، وبنك التنمية الاجتماعية، ونيوم.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
10:23 AM

"العمر" يرعى مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء.. غداً

بحضور ومشاركة خبراء من أهم شركات الاستثمار الجريء والمعرفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى مدير جامعة الملك سعود، رئيس مجلس إدارة شركة وادي الرياض، الدكتور بدران العمر، انطلاقة فعاليات المؤتمر الثاني لشركة وادي الرياض - الذراع الاستثماري لجامعة الملك سعود- غداً الاثنين 22 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 28 يناير 2019م والمقرر استمراره لمدة يومين، تحت عنوان "مؤتمر شركة وادي الرياض للاستثمار الجريء".

يستعرض المؤتمر محاور وموضوعات تثري رؤية 2030 وقضايا وتحديات تواجه رأس المال الجريء، تشمل: نظرة على الاستثمار الجريء في المنطقة عام 2019م وما بعده، ودور رؤية 2030 في صناعة بيئة راعية للريادة والشركات الناشئة، وفرصاً استثمارية جديدة للشركات من خلال الاستثمار الجريء، ودور نيوم في تحقيق رؤية 2030، ودور مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم في تحقيق رؤية 2030، ودور الجامعات في تحويل المملكة إلى مركز جاذب للاستثمار الجريء، والوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية، وأهم الاتجاهات العالمية للاستثمار الجريء.

ويشارك في المؤتمر تنفيذيان وخبراء من أهم شركات الاستثمار الجريء والمعرفي، ويستضيف نخبة من أبرز جهات وشركات الاستثمار الجريء والمعرفي تشمل: وادي الظهران للتقنية، وادي جدة للتقنية، وادي مكة للتقنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحاضنتها التقنية حاضنة بادر، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج كفالة، ومكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم، والهيئة العامة للاستثمار، وسابك، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأرامكو -واعد، وبنك التنمية الاجتماعية، ونيوم.

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