أمانة حائل تنفّذ أكثر من 1191 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
تم مخالفة وإشعار وإغلاق 56 منشأة.. تدنٍّ في النظافة وعدم تقيد بالاحترازات
نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 1191 جولة رقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية، تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 56 منشأة تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.
أمانة حائل تنفّذ أكثر من 1191 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-09-26
نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 1191 جولة رقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية، تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 56 منشأة تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:20 PM
أمانة حائل تنفّذ أكثر من 1191 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
تم مخالفة وإشعار وإغلاق 56 منشأة.. تدنٍّ في النظافة وعدم تقيد بالاحترازات
نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 1191 جولة رقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية، تم خلالها مخالفة وإشعار وإغلاق 56 منشأة تنوعت مخالفاتها ما بين تدنٍّ في مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية المنصوص عليها.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.