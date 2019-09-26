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أمانة حائل تنفّذ أكثر من 1191 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية

تم مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 56 ‏منشأة.. تدنٍّ ‏في ‏النظافة وعدم تقيد بالاحترازات

نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 1191 جولة رقابية على ‏عدد من ‏المنشآت ‏والمجمعات التجارية، تم خلالها مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 56 ‏منشأة‎ ‎تنوعت مخالفاتها ما ‏بين تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من المواقع، إضافة إلى ‏عدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية ‏المنصوص عليها.‏ ‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أية ‏مخالفات ‏للإجراءات الاحترازية ‏والوقائية عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي 940 ‏المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏

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أمانة حائل تنفّذ أكثر من 1191 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية
سبق

نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 1191 جولة رقابية على ‏عدد من ‏المنشآت ‏والمجمعات التجارية، تم خلالها مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 56 ‏منشأة‎ ‎تنوعت مخالفاتها ما ‏بين تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من المواقع، إضافة إلى ‏عدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية ‏المنصوص عليها.‏ ‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أية ‏مخالفات ‏للإجراءات الاحترازية ‏والوقائية عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي 940 ‏المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:20 PM

أمانة حائل تنفّذ أكثر من 1191 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية

تم مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 56 ‏منشأة.. تدنٍّ ‏في ‏النظافة وعدم تقيد بالاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفّذت الفرق الرقابية في أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أمس 1191 جولة رقابية على ‏عدد من ‏المنشآت ‏والمجمعات التجارية، تم خلالها مخالفة ‏وإشعار وإغلاق 56 ‏منشأة‎ ‎تنوعت مخالفاتها ما ‏بين تدنٍّ ‏في ‏مستوى ‏النظافة ‏العامة في عدد ‏من المواقع، إضافة إلى ‏عدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية ‏المنصوص عليها.‏ ‏

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أية ‏مخالفات ‏للإجراءات الاحترازية ‏والوقائية عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي 940 ‏المتاح عبر الأجهزة الذكية.‏

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