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قرقاش: خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية مرفوض

قال: المنطقة ابتُليت بخطاب متطرف متأجج لحكومات همّها توسيع نفوذها

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش؛ أن المنطقة ابتُليت بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات ليتها استثمرت في البناء الاقتصادي.

وقال اليوم، عبر حسابه في "تويتر": ابتُليت المنطقة بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي، جهودٌ مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادي والبناء الاجتماعي.

وتابع: خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلاً.

أنور قرقاش خطاب متطرف متأجج

الرئيسية/ أخبار العالم

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قرقاش: خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية مرفوض
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش؛ أن المنطقة ابتُليت بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات ليتها استثمرت في البناء الاقتصادي.

وقال اليوم، عبر حسابه في "تويتر": ابتُليت المنطقة بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي، جهودٌ مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادي والبناء الاجتماعي.

وتابع: خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلاً.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
10:15 AM

قرقاش: خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية مرفوض

قال: المنطقة ابتُليت بخطاب متطرف متأجج لحكومات همّها توسيع نفوذها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش؛ أن المنطقة ابتُليت بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات ليتها استثمرت في البناء الاقتصادي.

وقال اليوم، عبر حسابه في "تويتر": ابتُليت المنطقة بخطاب متطرف متأجج محسوب على حكومات همّها توسيع نفوذها على حساب العالم العربي، جهودٌ مهدورة ليتها استثمرت في التشييد الاقتصادي والبناء الاجتماعي.

وتابع: خطاب التهديد من دول لاتزال تجتر أحلامها الإمبراطورية والخاوي من الرسائل الإيجابية مرفوض جملة وتفصيلاً.

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