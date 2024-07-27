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بالصور: محافظ "صامطة" يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الصميلي"

نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لذوي الشهيد

أدّى محافظ "صامطة" أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت على جثمان الشهيد الجندي أول بكري إدريس أحمد الصميلي، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع قرية "عببة" التابعة لمركز "السهي" غرب محافظة "صامطة"، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن حدود هذا الوطن.

ونقل محافظ "صامطة" تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، مواسياً لهم في مصابهم.
كما نقل المقدم ركن سلطان ماجد الجش، من قوة جازان؛ تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وحزنهم لفقدان زميلهم؛ الذي كان مثالاً للجندي المخلص في عمله المطيع لرؤسائه .

وقدم والد الشهيد "الصميلي"، شكره لمحافظ "صامطة" على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكداً أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع المواطن في السراء والضراء، سائلاً الله أن يتقبل ابنه شهيدا لديه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم .

وأضاف والد الشهيد: "وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا، ويدفعنا للاستمرار لتقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي" .

من جهته قال شيخ القبيلة، الشيخ عبده بن بكري بن عبده الصميلي، إن "استشهاد أحد أبناء القبيلة هو فخر واعتزاز للجميع، وأرواحنا ودماؤنا جميعا فداء من أجل الدين ثم المليك والوطن".

وأضاف: أن "الشهيد كان محبوباً لدى الجميع من أقاربه وأصدقائه وزملائه؛ لما كان يتمتع به من أخلاق عالية، وقد استشهد؛ ليلحق بركب الشهداء من أبناء الوطن الذين أدوا واجبهم، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة".

وشهد الصلاة على الشهيد، رئيس مركز "السهي" عبدالله بن أحمد سهلي، ومدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، والملازم بالشؤون الدينية بالقوات المسلحة، سلطان هادي مهنا، والملازم بكتيبة المدرعات بنجران، الملازم تركي الحارثي، ومدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بصامطة أحمد كريري، وعضو لجنة الشهداء والمصابين بقوة جازان رئيس رقباء فهد حسن حكمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور: محافظ "صامطة" يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الصميلي"
سبق

أدّى محافظ "صامطة" أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت على جثمان الشهيد الجندي أول بكري إدريس أحمد الصميلي، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع قرية "عببة" التابعة لمركز "السهي" غرب محافظة "صامطة"، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن حدود هذا الوطن.

ونقل محافظ "صامطة" تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، مواسياً لهم في مصابهم.
كما نقل المقدم ركن سلطان ماجد الجش، من قوة جازان؛ تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وحزنهم لفقدان زميلهم؛ الذي كان مثالاً للجندي المخلص في عمله المطيع لرؤسائه .

وقدم والد الشهيد "الصميلي"، شكره لمحافظ "صامطة" على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكداً أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع المواطن في السراء والضراء، سائلاً الله أن يتقبل ابنه شهيدا لديه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم .

وأضاف والد الشهيد: "وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا، ويدفعنا للاستمرار لتقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي" .

من جهته قال شيخ القبيلة، الشيخ عبده بن بكري بن عبده الصميلي، إن "استشهاد أحد أبناء القبيلة هو فخر واعتزاز للجميع، وأرواحنا ودماؤنا جميعا فداء من أجل الدين ثم المليك والوطن".

وأضاف: أن "الشهيد كان محبوباً لدى الجميع من أقاربه وأصدقائه وزملائه؛ لما كان يتمتع به من أخلاق عالية، وقد استشهد؛ ليلحق بركب الشهداء من أبناء الوطن الذين أدوا واجبهم، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة".

وشهد الصلاة على الشهيد، رئيس مركز "السهي" عبدالله بن أحمد سهلي، ومدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، والملازم بالشؤون الدينية بالقوات المسلحة، سلطان هادي مهنا، والملازم بكتيبة المدرعات بنجران، الملازم تركي الحارثي، ومدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بصامطة أحمد كريري، وعضو لجنة الشهداء والمصابين بقوة جازان رئيس رقباء فهد حسن حكمي.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:10 PM

بالصور: محافظ "صامطة" يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الصميلي"

نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لذوي الشهيد

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فهد كاملي - جازان
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6,440

أدّى محافظ "صامطة" أحمد بن عبدالله زعلة، صلاة الميت على جثمان الشهيد الجندي أول بكري إدريس أحمد الصميلي، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع قرية "عببة" التابعة لمركز "السهي" غرب محافظة "صامطة"، والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن حدود هذا الوطن.

ونقل محافظ "صامطة" تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهده الأمين، وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لأسرة الشهيد، مواسياً لهم في مصابهم.
كما نقل المقدم ركن سلطان ماجد الجش، من قوة جازان؛ تعازي المسؤولين في القوات المسلحة وحزنهم لفقدان زميلهم؛ الذي كان مثالاً للجندي المخلص في عمله المطيع لرؤسائه .

وقدم والد الشهيد "الصميلي"، شكره لمحافظ "صامطة" على حضوره وتقديم واجب العزاء، مؤكداً أن ذلك من عادات قيادتنا الرشيدة وأمرائنا في الوقوف مع المواطن في السراء والضراء، سائلاً الله أن يتقبل ابنه شهيدا لديه، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم .

وأضاف والد الشهيد: "وقوف القيادة بجانب عوائل الشهداء يخفف المصاب ويثبت العزيمة في قلوبنا، ويدفعنا للاستمرار لتقديم أبنائنا فداء لهذا الوطن الغالي" .

من جهته قال شيخ القبيلة، الشيخ عبده بن بكري بن عبده الصميلي، إن "استشهاد أحد أبناء القبيلة هو فخر واعتزاز للجميع، وأرواحنا ودماؤنا جميعا فداء من أجل الدين ثم المليك والوطن".

وأضاف: أن "الشهيد كان محبوباً لدى الجميع من أقاربه وأصدقائه وزملائه؛ لما كان يتمتع به من أخلاق عالية، وقد استشهد؛ ليلحق بركب الشهداء من أبناء الوطن الذين أدوا واجبهم، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا البواسل المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة".

وشهد الصلاة على الشهيد، رئيس مركز "السهي" عبدالله بن أحمد سهلي، ومدير شرطة صامطة، العقيد سعد مقبول القحطاني، والملازم بالشؤون الدينية بالقوات المسلحة، سلطان هادي مهنا، والملازم بكتيبة المدرعات بنجران، الملازم تركي الحارثي، ومدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بصامطة أحمد كريري، وعضو لجنة الشهداء والمصابين بقوة جازان رئيس رقباء فهد حسن حكمي.

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