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عابرو "الرياض - الطائف": قرار 11/11 محله الـ700كم.. أين السحب الآلي؟

أكدوا أن توفير الخدمات بطريق الرين بادرة سارة.. وبالخلفية ما ألزم به الوزير

طالب عابرو الطريق الرابط بين الرياض ومدينة الطائف على امتداد ٧٠٠ كم، أن تلزم الجهات المعنية المحطات الواقعة على ذلك الطريق بتوفير نقاط البيع في المحطات أو متاجر التموينات؛ حيث رصدوا انعدامها في أغلب المحطات الكبيرة هناك، وهو الأمر الذي يزيد مشتقهم، فضلاً عن انعدام أجهزة السحب الآلي على ذلك الطريق.

وقال المسافرون، إن الطريق الذي يربط بين أكبر منطقتين في السعودية يحتاج بصورة عاجلة إلزام محطات الوقود بتوفير مختلف وسائل الدفع المتاحة، مبينين أن بعض محطات الوقود تبرر عدم وجود وسائل الدفع بالشبكة لانعدام شبكة الاتصالات، لكن المسافرين يؤكدون أن انعدام الشبكة في عدد من المواقع وليست جميع المحطات وسط مطالبات بالتركيز وتكثيف الرقابة على محطات الوقود والتموينات.

وأشار المواطنون إلى أن المحطات بدأت في طريق الرين توفر الخدمات، وهي بادرة سارة للمسافرين وينتظرون تعميمها في تلك المخطات الصغيرة والكبيرة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 ذو القعدة الحالي.

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عابرو "الرياض - الطائف": قرار 11/11 محله الـ700كم.. أين السحب الآلي؟
سبق

طالب عابرو الطريق الرابط بين الرياض ومدينة الطائف على امتداد ٧٠٠ كم، أن تلزم الجهات المعنية المحطات الواقعة على ذلك الطريق بتوفير نقاط البيع في المحطات أو متاجر التموينات؛ حيث رصدوا انعدامها في أغلب المحطات الكبيرة هناك، وهو الأمر الذي يزيد مشتقهم، فضلاً عن انعدام أجهزة السحب الآلي على ذلك الطريق.

وقال المسافرون، إن الطريق الذي يربط بين أكبر منطقتين في السعودية يحتاج بصورة عاجلة إلزام محطات الوقود بتوفير مختلف وسائل الدفع المتاحة، مبينين أن بعض محطات الوقود تبرر عدم وجود وسائل الدفع بالشبكة لانعدام شبكة الاتصالات، لكن المسافرين يؤكدون أن انعدام الشبكة في عدد من المواقع وليست جميع المحطات وسط مطالبات بالتركيز وتكثيف الرقابة على محطات الوقود والتموينات.

وأشار المواطنون إلى أن المحطات بدأت في طريق الرين توفر الخدمات، وهي بادرة سارة للمسافرين وينتظرون تعميمها في تلك المخطات الصغيرة والكبيرة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 ذو القعدة الحالي.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
02:32 PM

عابرو "الرياض - الطائف": قرار 11/11 محله الـ700كم.. أين السحب الآلي؟

أكدوا أن توفير الخدمات بطريق الرين بادرة سارة.. وبالخلفية ما ألزم به الوزير

A A A
محمد المواسي - الرياض
10
19,511

طالب عابرو الطريق الرابط بين الرياض ومدينة الطائف على امتداد ٧٠٠ كم، أن تلزم الجهات المعنية المحطات الواقعة على ذلك الطريق بتوفير نقاط البيع في المحطات أو متاجر التموينات؛ حيث رصدوا انعدامها في أغلب المحطات الكبيرة هناك، وهو الأمر الذي يزيد مشتقهم، فضلاً عن انعدام أجهزة السحب الآلي على ذلك الطريق.

وقال المسافرون، إن الطريق الذي يربط بين أكبر منطقتين في السعودية يحتاج بصورة عاجلة إلزام محطات الوقود بتوفير مختلف وسائل الدفع المتاحة، مبينين أن بعض محطات الوقود تبرر عدم وجود وسائل الدفع بالشبكة لانعدام شبكة الاتصالات، لكن المسافرين يؤكدون أن انعدام الشبكة في عدد من المواقع وليست جميع المحطات وسط مطالبات بالتركيز وتكثيف الرقابة على محطات الوقود والتموينات.

وأشار المواطنون إلى أن المحطات بدأت في طريق الرين توفر الخدمات، وهي بادرة سارة للمسافرين وينتظرون تعميمها في تلك المخطات الصغيرة والكبيرة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة مدى، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 ذو القعدة الحالي.

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