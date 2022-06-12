"آثار مصطفى".. موهوبة سعودية تتجاوز الإعاقة لتبهر زوار موسم جدة

كشف معرض الفنون المقام في منطقة "جدة آرت بروميناد" بموسم جدة عن إمكانيات الموهوبين السعوديين في مجال الفنون والرسومات التي تتنوع بين الفن التشكيلي والبورتريه والعديد من الفنون التشكيلية التي تزيّنت بها ساحات جدة آرت، ومكنت المبدعين في إبراز طاقاتهم عبر 20 جناحاً مخصصاً للفنون بمشاركة 20 رساماً ورسامة.
ويهدف المعرض إلى تمكين المواهب الإبداعية وتعريف الزوار بأنشطتها المتنوعة، حيث يأتي المعرض ضمن مبادرات منصة "مطلوب" التي فتحت آفاقاً واسعة لأبناء وبنات الوطن للظهور وإبراز قدراتهم والاستفادة من الفرص التي يوفرها الموسم لهم.
وبرزت الموهوبة السعودية "آثار مصطفى" من ذوات الاحتياجات الخاصة بتمكنها من الفنون التشكيلية وإتقانها بالتخصص على الرسم بالفحم والألوان الزيتية؛ إذ لم تمنعها الإعاقة من مواصلة مشوار النجاح وتحقيق الإنجازات الشخصية وبتطوير مهاراتها المختلفة، حيث تشير إلى أن بداياتها في فنون الرسومات انطلقت قبل 15 عاماً، وتخطت بها الصعوبات، وأصبحت ممارِسة للهواية.
وأضافت أن موسم جدة منحها الدعم اللامحدود ومكّن الزوار من مشاهدة إبداعها بالرسم، حيث تستعرض أكثر من 5 رسومات في المعرض، مؤكدة أن طموحها هو الاستمرار في الإبداع بالرسومات لتصل بها إلى المحافل والفعاليات الدولية.