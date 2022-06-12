"آثار مصطفى".. موهوبة سعودية تتجاوز الإعاقة لتبهر زوار موسم جدة

وبرزت الموهوبة السعودية "آثار مصطفى" من ذوات الاحتياجات الخاصة بتمكنها من الفنون التشكيلية وإتقانها بالتخصص على الرسم بالفحم والألوان الزيتية؛ إذ لم تمنعها الإعاقة من مواصلة مشوار النجاح وتحقيق الإنجازات الشخصية وبتطوير مهاراتها المختلفة، حيث تشير إلى أن بداياتها في فنون الرسومات انطلقت قبل 15 عاماً، وتخطت بها الصعوبات، وأصبحت ممارِسة للهواية.