آخرها إعادة سمع "وجدي".. هنا قصص لمعجزات طبية غيّرت حياة أطفال في المملكة

وكان آخر تلك الوقائع، ما حدث مع الطفل "وجدي" الذي تفاعل الجميع مع قصته المؤثرة، حيث ظهر ضاحكاً في ردهة أحد المستشفيات، منتصراً على "صمت رافقه لسنوات"، بعدما اختبر شعور السمع للمرة الأولى منذ ولادته، إثر خضوعه لعملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في نجران، وعقب نجاحها، ظهر إلى جانب الطبيب الذي تحدث إليه وصفق له بغية اختبار سمعه، فما كان من الصغير المتفاجئ بسماعه للمرة الأولى إلا أن غالبته ضحكاته الطفولية.