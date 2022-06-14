آخرها استضافة مُسن يمني لأداء العمرة.. ولي العهد "أمير الإنسانية" عطاءات سخية للمواطنين والمقيمين

أبطال الوطن

وفي عام 2018، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفتة إنسانية من ولي العهد السعودي، تجاه أحد الجنود المصابين الذين قدموا خدمات للوطن؛ حيث وثق الجندي المصاب الفيديو الرائج، والذي قبل أن يقول إنه تشرف اليوم بالسلام على ولي العهد، قاطعه الأمير قائلًا: "بل أنا لي الشرف.. بطل من أبطال الوطن.. بطل عظيم والدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقوم به أنا".

ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا الفيديو الذي تبلغ مدته 15 ثانية، إلى أن التواضع والتواصل مع الشعب من سمات ولي العهد التي ورثها عن والده، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.