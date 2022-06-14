آخرها استضافة مُسن يمني لأداء العمرة.. ولي العهد "أمير الإنسانية" عطاءات سخية للمواطنين والمقيمين

نال مقطع الفيديو للمُسِنّ اليمني الذي عبّر عن أمنيته لأداء مناسك العمرة، ثم بعد ذلك وهو بجوار الكعبة؛ قبولًا وإعجابًا واسعًا في الداخل والخارج؛ إثر تحقيق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمنية المواطن اليمني بسرعة وعلى نفقته حفظه الله.
ويملك الأمير محمد بن سلمان سجلًا كبيرًا في العطاء والعمل الإنساني والخيري؛ حيث وُصف ولي العهد بـ"أمير الإنسانية"، جراء مواقف عفوية في تعامله مع أفراد شعبه دون تفرقة، بالإضافة إلى حرصه على إغاثة المكروبين في تواضع شديد وتواصل مستمر.
أداء العمرة
آخر المواقف النبيلة التي سارع فيها سمو ولي العهد للانتصار إلى الإنسانية، كانت تتمثل في استدعاء مُسِن يمني إلى المملكة لأداء مناسك العمرة، بعدما ظهر في أحد البرامج التلفزيونية وتَحَدّث عن أمنيته الوحيدة في الحياة وهي أن يؤدي العمرة قبل أن يقابل وجه الكريم.
ومع انتشار مقطع الفيديو، وجّه الأمير محمد بن سلمان باستضافة المسن وأسرته لتأدية العمرة؛ حيث غرد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه: "وجه سيدي ولي العهد -حفظه الله- باستضافة الأخ الكريم من اليمن وأسرته لأداء العمرة"، وأضاف: "جعل الله ما دعا به الرجل مستجابًا وفي ميزان حسنات قائدنا الملهم أعزه الله.. مملكة الخير والعز والأمن والأمان".
مواقف إنسانية مع الأطفال
وخلال الفترة الماضية، جمعت العديد من المواقف الإنسانية بين سمو ولي العهد وعدد من أطفال المملكة؛ فأظهرت تلك المواقف حرص الأمير الشاب على جبر خاطر الصغار وتلبية طلباتهم، وكذلك التعامل معهم بالرفق واللين بما يظهر طيبة قلبه وحرصه على التواصل مع الجميع صغارًا وكبارًا.
وقبل أشهر قليلة، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالإشادة بموقف إنساني لسمو ولي العهد السعودي مع طفل صغير أثناء زيارته لمعرض إكسبو دبي 2020 بالإمارات؛ حيث ظهر الأمير خلال الفيديو وهو يتجول في مقر معرض إكسبو بصحبة الوفد المرافق له.. وأثناء عملية التجول اعترض طفل طريقهم ليقوم المنظمون بمحاولة إيقافه؛ لكن ولي العهد حاول طمأنة الصغير وقام بتقبيل جبينه في لفتة إنسانية منه.
وقبل تلك الواقعة بأشهر قليلة، رصد فيديو، تصرفًا إنسانيًّا لسمو ولي العهد مع طفل صغير كان متواجدًا في نفس المكان الذي كان الأمير يتناول فيه طعام الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، داخل أحد المطاعم على كورنيش جدة؛ ليقوم بالتقاط صورة سيلفي مع الصغير.
وفي الفيديو يظهر ولي العهد السعودي في المطعم حاضنًا طفلًا صغيرًا أراد التقاط صورة معه، ويمسك الأمير كاميرا الهاتف ثم يحاول ضبط الصورة واللقطة مع الطفل عن طريق تقريب الكاميرا وإبعادها من جديد حتى تأخذ الشكل المناسب؛ فيما ترتسم على وجه الطفل الظاهر إلى جانب الأمير ابتسامة فرح لما يحدث معه.
وفي واقعة ثالثة، انتشرت بين مستخدمي وسائل التواصل في المملكة، صورة للطفل سعود العلي، ظهر فيها متكئًا على كتف سمو الأمير محمد بن سلمان، في لقطة تُظهر استئناس الصغير بالأمير، الذي دخل بيت عائلته أثناء زيارة لمدينة حائل.. أما قصة الصورة، فكانت بعدما التقط الصغير صورة "سيلفي" مع الأمير ثم اتكأ بيده على كتفه ليعرضها عليه بعفوية بريئة، فتأملها ولي العهد مبتسمًا؛ مما أثار إعجاب الجميع لما ظهر في اللقطة العفوية من حنو مشترك ووثيق بين زائر كبير وطفل صغير.
علاج المرضى
ويزخر سجل سمو ولي العهد بالعديد من المواقف الإنسانية التي سارع فيها لتقديم يد العون للمرضى، من خلال توجيهات عاجلة لإنقاذ حياتهم، ومن هذه الوقائع الاستجابةُ السريعة من الأمير لمناشدة أطلقتها الطفلة حلا العنزي، حينما وجّه بإنهاء معاناة الصغيرة التي كانت تتلقى العلاج في أمريكا، وحل موضوع والدتها والتكفل بنقلها لابنتها.
وكانت الطفلة "حلا العنزي" قد وجّهت رسالة مبكية لسمو الأمير محمد بن سلمان، ناشدته فيها بالتدخل من أجل إرسال والدتها لها؛ حيث تمنت تسهيل سفر والدتها لها، مشددة على أنها في أمسّ الحاجة إليها؛ خاصة وأنه قد تم بتر قدميها قبل أيام، وشرحت الطفلة، الحالة المرضية المزمنة التي تعانيها الآن، موضحة أنها تعاني من نزيف في المستقيم وتضخم الأوعية الدموية وبتر بقدمها.
وفي واقعة أخرى وقعت عام 2018، أَمَر الأمير محمد بن سلمان بنقل الطفلة الكويتية الرضيعة نورة بنت عمر ضاري البصيص المطيري، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 11 شهرًا، عبر طيران الإخلاء الطبي السعودي من مستشفى الأطفال والولادة بحفر الباطن إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض؛ وذلك لاستكمال علاجها من الالتهاب الرئوي الحاد الذي تعاني منه.
وفي عام 2017، وجه الأمير محمد بن سلمان بنقل الطفلين السوريين عمار مصطفى شاهين، وأحمد ماجد الوردان، من مدينة الريحانية في الجمهورية التركية إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض لتلقي العلاج اللازم بعد فقدان أطرافهما إثر تعرض منزليْهما للقصف؛ فيما توفي كافة أفراد عائلتيهما.
وفي بداية العام الجاري، وفي لفتة إنسانية من سمو ولي العهد؛ وجه بتوفير طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن من أستراليا إلى المملكة، ليسارع الحساب الرسمي للقنصلية العامة للمملكة في سيدني على تويتر، بالإعلان عن توفير طائرة للمواطن ضمن توجيهات ولي العهد، مرفقًا ذلك بتعليق "الوطن ليس له حدود، شكرًا قيادتنا على الرعاية الكريمة للمواطن".
وفي نفس الإطار، وجّه الأمير محمد بن سلمان بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) من المملكة الأردنية الهاشمية إلى السعودية، بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة، لإنقاذ حياة المواطن الذي كان يعاني من مضاعفات إصابته بالفيروس؛ حيث تطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.
أبطال الوطن
وفي عام 2018، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفتة إنسانية من ولي العهد السعودي، تجاه أحد الجنود المصابين الذين قدموا خدمات للوطن؛ حيث وثق الجندي المصاب الفيديو الرائج، والذي قبل أن يقول إنه تشرف اليوم بالسلام على ولي العهد، قاطعه الأمير قائلًا: "بل أنا لي الشرف.. بطل من أبطال الوطن.. بطل عظيم والدور الذي يقدمه أكبر مليون مرة من الدور الذي أقوم به أنا".
ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا الفيديو الذي تبلغ مدته 15 ثانية، إلى أن التواضع والتواصل مع الشعب من سمات ولي العهد التي ورثها عن والده، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
تبرعات سخية
وفي عام 2015، قدّم أمير الإنسانية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبلغ 50 مليون ريال لدعم رجال القوات المسلحة وأسر المرابطين، وبعدها في 2017 تبرع بـ20 مليون ريال لإطلاق السجناء، وفي 2018 دعم ولي العهد الجمعيات الخيرية بإجمالي 100 مليون ريال، شملت 70 جمعية، وفي العام نفسه أمر بإطلاق "سند" محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعية الهادف إلى تلمس احتياجات فئات المجتمع المختلفة.
كما أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نفس العام بتطوير المساجد التاريخية، وتبرع بمبلغ 5 ملايين ريال لمنصة "فرجت"، وبعدها في 2019 دعم منصة "جود الإسكان" بمبلغ 50 مليون ريال، ودعم سخي لمنصة "إحسان".