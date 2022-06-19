آخرها رقص "الدحة" و"احتفال عند القبر".. أفكار مؤثرة استعملها السعوديون للاحتفال بالتخرُّج

وقالت "شذى المزروعي" عن هذا الفيديو: "لم أتوقع حضور الأسرة، وخصوصًا جدي الذي جاء يشارك رغم مرضه، إضافة إلى والدي وأفراد أسرتي كافة الذين جاؤوا لتهنئتي ومشاركتي الفرح بتخرجي في كلية القضاء والدراسات القضائية (قسم القانون العام) بمرتبة الشرف الثانية".

مشاعر أبوية

كما حركت لحظة احتضان أبوية مشاعر السعوديين بعد انتشار مقطع فيديو مؤثر للمواطن "محمد العنزي" وهو يعانق ابنته "الدكتورة عبير" عند تخرجها في كلية الطب والجراحة بجامعة تبوك، وحصولها على المركز الأول على دفعتها مع مرتبة الشرف؛ إذ ظهر وهو يصعد منصة التكريم، ويسير بفخر رغم الإعاقة؛ ليحتفل بابنته الطبيبة.

ورحب راعي الحفل، الأمير فهد بن سلطان، بوالد الطالبة بكل محبة وتقدير، مشاركًا إياه فرحته، وظهر وهو يشير للطالبة بأن تقبِّل رأس والدها كنوع من العرفان، وتقدير عظيم لفرحة الأب الذي كان يحلم بتخرج ابنته "عبير" بعد أن كانت لديه معاناة عندما تخرجت ابنته الكبرى قبل نحو ست سنوات من الجامعة ذاتها، ومن الكلية ذاتها (الطب والجراحة) بتفوق، ولكن القدر أنهى أجمل فرحة قبل اكتمالها؛ إذ توفيت بعد تخرجها بأسابيع بسيطة بعد مرض مفاجئ، لم يمهلها طويلاً.

لافتة مميزة

وقبل سنوات قليلة تصدرت فتاة سعودية المشهد بسبب تصرف مميز في حفل تخرجها من الجامعة؛ إذ فوجئت "جوري" بوجود عائلتها عند مخرج باب كلية التربية في مدينة الرياض، وعندما لاحظت وجود جميع أفراد أسرتها لمحت الفتاة والدها وقد علق لافتة كتب عليها "متخرجة.. لا تكلمني"؛ ليستقبلها الجميع على وقع الأغاني والطلقات النارية ابتهاجًا بالمناسبة السعيدة.