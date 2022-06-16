آخرها نجدة سائحين أوكرانيين بجازان.. قصص لا تُنسى لوفاء وكرم السعوديين مع ضيوفهم

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول المُسِن السعودي يخاطب السائحين بالقول: وأضاف: "لأجل رضاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة العربية السعودية الجمل، الإبل، وإحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا اللي هي الإبل، فلكم هذه الناقتين تقدير لكم، وحق لكم عن نفسي أنا وأبنائي وعن شعب المملكة العربية السعودية".

ويظهر في مقطع الفيديو ردة فعل السائح الذي عانق المُسِن السعودي شاكرًا إياه على الهدية قبل أن تنهمر دموعه.