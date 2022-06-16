آخرها نجدة سائحين أوكرانيين بجازان.. قصص لا تُنسى لوفاء وكرم السعوديين مع ضيوفهم

يشتهر أهل المملكة بكرم الضيافة وحسن الاستقبال والحفاوة بالضيوف، وهو أمر أجمَعَ عليه كل مَن تَيسر له التعبير عن الانطباع الذي تَكَون لديه عقب زيارته للمملكة، والتي بدورها حصدت شُهرة واسعة حول العالم بفضل القصص التي يرويها الزوار عن طيبة أهلها وبشاشتهم وعلاقاتهم الطيبة مع السياح الذين أجمعوا على عدم شعورهم بالغربة خلال زياراتهم إلى المملكة مهما طالت أو قصرت، كما ارتبط بعضهم بقصص ومواقف لا تنسى مع السعوديين، ساهمت في نشر تلك الآراء الإيجابية.
وخلال الساعات الماضية، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إنقاذ شبان سعوديين لسائحيْن من جمهورية أوكرانيا عَلِقَا بوادي "لجب" بجازان؛ حيث ظهر في الفيديو الشبان وهم ينقذون السائحيْن بعد أن اجتذبهما جمال الوادي والسباحة فيه؛ وذلك بعدما تلقى فريق "فزعة للبحث والإنقاذ" بلاغًا عن شخصيْن عالقين في الوادي؛ مما دفعهم إلى التحرك فورًا وبدء رحلة بحث استمرت ساعات وانتهت بإنقاذ السائحين.
وأثار الفيديو إعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي، فقال أحدهم تعليقًا على الفيديو: "عندما تكون الإنسانية أن تضحي بنفسك من أجل الآخرين، هؤلاء هم شباب الوطن، شباب التضحية، ينقذون شخصيْن من أوكرانيا علقا في وادي لجب شكرًا بلا حدود لهم جميعًا".
وفي نفس السياق، شهدت منطقة الباحة في عام 2016 واقعةً شبيهة للتضحية من أجل إنقاذ ضيوف الوطن، حينما تمكن مواطنان من إنقاذ سائح ألماني كان يغرق، بعدما جرفته السيول بوادٍ قُرب جبل شدا، بعدما أبدى المواطنان شجاعة لا مثيل لها حينما سارعا لنجدة الزائر الذي جرفته السيول، عبر استخدام حبل وجذبه للجانب الآخر؛ مما دفع السائح لتقديم الشكر لهما على إنقاذه.
وفي عام 2014، تمكنت الدوريات البحرية التابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، من إنقاذ سائح فرنسي بعد تعرض قاربه الشراعي لأعطال فنية بسبب التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة؛ حيث رصدت الدوريات البحرية، من خلال أجهزة الرادار وجود قارب بالقرب من المناطق البحرية السعودية.. وبعد الاقتراب تَبَين أنه قارب شراعي على متنه سائح فرنسي في رحلة دولية قادمًا من اليمن متجهًا لجمهورية مصر، وبالقرب من المنطقة المحاذية لميناء جدة الإسلامي تَعَرّض قاربه الشراعي لأعطال فنية نتيجة التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة في تلك الفترة.
وعلى الفور تم الاطمئنان على صحة السائح الفرنسي وتقديم المساعدات اللازمة وقطره لميناء جدة الإسلامي، بعد التنسيق من قِبَل وحدة أمن ميناء جدة الإسلامي مع الجهات ذات الاختصاص للسماح للقارب بالدخول، واستكمال كل الإجراءات الدولية، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة، وفق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توضّح الآلية التي يتم التعامل بها مع الحالات الطارئة.
وقبل شهور، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالحديث عن قصة السائح الأجنبي الذي يروي ما حدث معه في المملكة العربية السعودية من موقف جميل بطله شاب سعودي، جعله يعود لزيارتها مرة أخرى؛ حتى إن وزير السياحة أحمد الخطيب عَلّق على الواقعة، واعتبر أنها تصرف مشرّف سيجعل المملكة من أهم الوجهات السياحية التي يأتي إليها العالم.
بدأت القصة بعد انتشار مقطع فيديو لسائح أجنبي روى فيه أنه عاد إلى المملكة بزيارة ثانية وتحديدًا قصد نفس الفندق الذي نزل فيه المرة الأولى، بسبب موقف جميل وتصرف بادر به مواطن سعودي اسمه محمد الغزاوي؛ حيث أوضح الزائر أن المواطن أقله ورفاقه في سيارته الخاصة لحضور اجتماع، بعد أن تأخروا عن موعدهم.. وأضاف أن ما قام به الشاب يتجاوز التوقعات، وهو دليل على كرم الضيافة السعودي.
وقبل أسابيع قليلة تناقلت وسائل التواصل مقطع فيديو مؤثرًا لسائحين أمريكيين استضافهما مواطن سعودي، وقدم لهما هدية عبارة عن ناقتين، كردّ معروف بعد استضافة ابنه "ثواب السبيعي" أثناء تواجده في الولايات المتحدة.. وفي الفيديو ظهر المواطن المُسِن بعفوية وهو يقول: "أولًا حياكم الله في المملكة العربية السعودية وفي بيتنا.. وثاني شيء نشكر الله ومن ثم نشكركم اللي استقبلتم ثواب عندكم في أمريكا وقدرتوه، ويشكر الله ثم يشكركم، ويقول الناس طيبين وعاشرونا معاشرة كويسة..".
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول المُسِن السعودي يخاطب السائحين بالقول: وأضاف: "لأجل رضاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة العربية السعودية الجمل، الإبل، وإحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا اللي هي الإبل، فلكم هذه الناقتين تقدير لكم، وحق لكم عن نفسي أنا وأبنائي وعن شعب المملكة العربية السعودية".
ويظهر في مقطع الفيديو ردة فعل السائح الذي عانق المُسِن السعودي شاكرًا إياه على الهدية قبل أن تنهمر دموعه.
يُذكر أن السعودية تتطلع إلى زيادة عدد زائريها من السياح الأجانب إلى ثلاثة أضعاف خلال 2022، وتم تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وعودة حجاج الخارج.
وأصدرت السعودية تأشيرات سياحية في سبتمبر 2019، قبل أشهر معدودة من تفشي وباء كوفيد-19 والأضرار التي ألحقها بقطاع السياحة في أرجاء العالم؛ في حين ساعدت الزيادة في السفر الداخلي في عامي 2020 و2021؛ حيث سجلت رقمًا قياسيًّا بلغ 64 مليون "زيارة محلية" العام الماضي؛ بينما يرغب قطاع السفر السعودي في استقطاب حصة إضافية من السوق الدولية.
في كل مره تقام فيها جولات رالي داكار في المملكة، يتعرض المتسابقون لحوادث انقلاب أو نفاد الوقود، ويهب السعوديون لنجدتهم ومساعدتهم.. كان آخرها تعرض متسابق في رالي داكار السعودية 2022، لحادث أدى إلى انقلاب مركبته، وأظهر فيديو عددًا من الشبان السعوديين المتواجدين بالموقع يقدمون المساعدة؛ حيث نجحوا في إعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي، بعدما انقلبت على جانبها الأيمن؛ فيما انطلق قائدها لإكمال السباق.