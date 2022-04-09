آخر تحديثات موجة الغبار.. تشكلت بالعراق وضربت "الحفر" وفي طريقها للرياض

تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية إلى أن كتلة الغبار التي تشكلت في أراضي العراق قد أثرت فعليًّا على حفر الباطن بقوة، وبدأت تأثيراتها على الكويت، مُترافقة بشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ولا تزال تتحرك نحو الجنوب باتجاه الأجزاء الشرقية، وربما الوسطى من المملكة وخاصة الرياض والقصيم.