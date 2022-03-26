"آركو": استهداف المنشآت الحيوية المدنية عملٌ طائش ترفضه الاتفاقيات الدولية

وختم الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بيانه مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية هي مصدر أهم متطلبات الطاقة التي يحتاجها العالم، وبالتالي فإن ما حدث من اعتداءات متكررة على منشآت الطاقة يُشكّل تهديدًا للأمن العالمي، والذي يعاني حاليًا من أزمة كبيرة في مصادر الطاقة.