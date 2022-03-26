"آركو": استهداف المنشآت الحيوية المدنية عملٌ طائش ترفضه الاتفاقيات الدولية

عبّرت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، على لسان أمينها العام الدكتور صالح بن حمد التويجري، عن استنكارها الشديد، توجيهَ طائرات مُسَيّرة لضرب منشآت حيوية مدنية في المملكة العربية السعودية، منها محطات كهرباء ومواقع تكرير بترول.
وقال في بيان وصل لـ"سبق": أن "هذا السلوك الإجرامي فيه تعطيل لخدمات أساسية للمجتمعات المدنية بشكل سافر ومتعمد؛ علاوةً على تعريض حياة المدنيين للخطر، وترويعهم بهذه الأعمال الطائشة".
وناشد "التويجري" المجتمع الدولي أن يأخذ قرارًا حازمًا وحاسمًا لوقف تلك الاعتداءات غير المسؤولة، وحفظ أمن وسلامة المنشآت المدنية، والمحافظة على سلامة وأمن المدنيين؛ إعمالًا لنصوص مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المرتبطة به".
وختم الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بيانه مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية هي مصدر أهم متطلبات الطاقة التي يحتاجها العالم، وبالتالي فإن ما حدث من اعتداءات متكررة على منشآت الطاقة يُشكّل تهديدًا للأمن العالمي، والذي يعاني حاليًا من أزمة كبيرة في مصادر الطاقة.