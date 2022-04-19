"آركو" تشارك في الاحتفال بـاليوم العالمي للإبداع والابتكار

وأضاف أن "الإبداع ينطلق من فكرة يطرحها المبدع بهدف خدمة الإنسانية؛ فصناعة السلام إبداع وصناعة كل ما يهيئ الحياة الكريمة للإنسان هو إبداع، ما يحتم على الجميع إشغال الفكر فيما يفيد المجتمعات، من خلال البحث عن أفكار جديدة تكون ذات فاعلية تدخل السعادة في النفوس، ولا بد من السعي إلى الحصول على معرفة مفيدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من أجل الاستفادة منها في شتى المجالات".