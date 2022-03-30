"آفاق لعلوم الفلك" بالطائف: فلكيًا.. السبت المُقبل غرة رمضان

أفاد رئيس مجلس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف الدكتور شرف السفياني، أنه وفي إطار تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، فإن الاقتران الفلكي يحدث يوم الجمعة 1 أبريل 2022 الموافق 29 شعبان 1443هـ عند الساعة 09:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وبناء على ذلك يتحقق الشرط الأول من شروط دخول الشهر؛ ألا وهو حدوث الاقتران الفلكي بوقتٍ كافٍ قبل غروب شمس آخر أيام شهر شعبان.
وأوضح السفياني لـ"سبق" أن الشمس تغرب بحسب أفُق مكة المكرمة يوم الجمعة عند الساعة 06:34 مساءً بتوقيت السعودية، يليها غروب القمر عند الساعة 06:51 مساءً بالتوقيت المحلي.
وأكد أن الهلال سيمكث في الأفق قرابة 17 دقيقة وقرناه جهة الجنوب، وعمر الهلال قرابة عشر ساعات، وقال: بهذا يتحقق الشرط الثاني من شروط دخول الشهر الجديد حسب تقويم أم القرى، وهو غروب القمر بعد غروب الشمس يوم التحري.
وتوقع "السفياني" دخول شهر رمضان لهذا العام 1443هـ فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، معلنًا أن جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف سوف تساهم كما هو المعتاد سنويًا في تحري ورصد هلال شهر رمضان المبارك من مدينة الطائف، وتحديدًا في منطقة الهدا "دكة بافيل" باستخدام تقنية السي سي دي كاميرا المتصلة بالتلسكوب.
وأعربت الجمعية عن تمنياتها بأن تكون الأجواء يوم التحري صافية وخالية من الغبار والأتربة والسحُب التي قد تعيق عملية التحري، داعيةً كل المهتمين لتحري الأهلة للحضور والمشاركة والاستفادة من الشرح المصاحب لعملية الرصد.
وأشارت إلى أن إعلان دخول الأشهر ليس من اختصاصها، وما تقدمهُ من معلومات هو فقط من باب نشر المعرفة العلمية وتثقيف المجتمع.
وتقدمت الجمعية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي، والعالم الإسلامي أجمع، بخالص التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.