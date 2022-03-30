"آفاق لعلوم الفلك" بالطائف: فلكيًا.. السبت المُقبل غرة رمضان

أفاد رئيس مجلس جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف الدكتور شرف السفياني، أنه وفي إطار تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، فإن الاقتران الفلكي يحدث يوم الجمعة 1 أبريل 2022 الموافق 29 شعبان 1443هـ عند الساعة 09:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وبناء على ذلك يتحقق الشرط الأول من شروط دخول الشهر؛ ألا وهو حدوث الاقتران الفلكي بوقتٍ كافٍ قبل غروب شمس آخر أيام شهر شعبان.