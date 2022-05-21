آلات و"عايض يوسف" يُدرس.. "البازعي": خطة لإدراج الفنون والموسيقى بالمدارس

ولفت "البازعي"، إلى أن مختصين سعوديين وغير سعوديين في هيئة الموسيقى كتبوا المادة العلمية للدروس الـ 10 الإثرائية المكثفة في الثقافة الموسيقية التي قدمها الفنان عايض يوسف، لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية عبر "مدرستي" لإدخالهم الى عالم الموسيقى بشكل منهجي وعلمي ، موضحاً أن حضور هذه الحصص اختياري وليس إلزامياً، وهي متاحة لهم في أي وقت.