"آل الشيخ": الفرص الاستثمارية الواعدة مهمة لتطوير البنية التحتية للتعليم والبحث العلمي

وأشار إلى تعزيز دور الكليات التطبيقية، بما يتيح لها القدرة على جذب خريجي التعليم العام، ومد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البشرية المدربة، وهو الدور المنتظر من الجامعات الذي تشدِّد عليه رؤية السعودية 2030. لافتًا معاليه الانتباه إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد -حفظه الله- يأتي بجملة من المبادرات التي تؤكد وتدعم منظومة التعليم والتدريب نحو مجالات واعدة، تستشرف المستقبل، وتحقق المزيد من الجودة والتحسين للعملية التعليمية والتدريبية، وفق مخرجات مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل ومهن المستقبل والتنمية المناطقية.. مبينًا أن وزارة التعليم عملت مع الجامعات من خلال برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية على تقديم 10 برامج في تخصصات مختلفة؛ لسد احتياج التعليم العام من هذه التخصصات بصورة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق.