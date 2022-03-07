"آل الشيخ": تجاوز زوار موسم الرياض حاجز الـ13 مليون زائر

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار "تركي آل الشيخ"، عن تجاوز زوار موسم الرياض حاجز الـ13 مليون شخص.
وكتب "آل الشيخ" في تغريدة حسابه بتويتر: "بدعم وتوجيه من سيدي عراب الرؤية وقائدنا الملهم، تجاوز عدد زوار موسم الرياض حاجز 13 مليون شخص".
وانطلقت فعاليات موسم الرياض 2021 في 20 أكتوبر 2021، بمسيرة استعراضية ضمت أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، بحضور عدد من الشخصيات الشهيرة، و2760 طائرة درون، وحضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي.
وتضمنت فعالياته الموزعة على 14 منطقة ترفيهية منتشرة في أنحاء العاصمة الرياض، أكثر من 7500 يوم فعالية موزعة على 14 منطقة للترفيه في الرياض، واشتملت على 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى، بالإضافة إلى ممشى بطول 3 كيلومترات، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية، وملعب غولف، و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تتجاوز 40%.
كما تَضمنت الفعاليات أمسيات شعرية؛ فضلًا عن معرض خاص للشعر وعروض شعرية للمحاورة، بالإضافة إلى تجربة القتال في 5 عصور، وركوب الدبابات الحربية، والرماية بالذخيرة الحية، و15 ميدان رماية تفاعليًّا.
وشملت فعاليات الموسم تقديم تجربة الشجرة العملاقة، ومنطقة للتفاعل مع الحيوانات الأليفة ورحلات سفاري، إضافة إلى مهرجان الرياض للألعاب، ومهرجان الأنمي السعودي، ومعرضًا للألعاب الإلكترونية، ومعرضًا للعطور، وأخرى للمجوهرات، ومعرضًا للسيارات والكثير من العروض الفنية والموسيقية.
وشملت الفعاليات أيضًا مشاركة 7 مطاعم و3 مقاهٍ عالمية ضمن الموسم لأول مرة بالمملكة، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وعروض ترفيهية شعبية. كما تَضمنت مشاركة فندق عالمي بسعة 100 غرفة، وسينما فاخرة بـ7 شاشات عرض، و23 متجرًا من أرقى الماركات العالمية.