"آل الشيخ": تجاوز زوار موسم الرياض حاجز الـ13 مليون زائر

وتضمنت فعالياته الموزعة على 14 منطقة ترفيهية منتشرة في أنحاء العاصمة الرياض، أكثر من 7500 يوم فعالية موزعة على 14 منطقة للترفيه في الرياض، واشتملت على 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى، بالإضافة إلى ممشى بطول 3 كيلومترات، و4 مسارح، وأرينا عالمية، و500 لعبة إلكترونية، و9 استوديوهات عالمية، وملعب غولف، و12 ملعب بادل تنس، وأول وأكبر سكاي لوب متنقل في العالم، بطاقة استيعابية تتجاوز 40%.