"آل الشيخ": تطوير التعليم يستهدف مستقبل الأجيال القادمة والعالم يستشهد بتجربة المملكة

وأضاف: "ما تم تطويره من منصات أو أدوات تعليم أو أنظمة لتقديم خدمة التعليم من خلال وسائل متعددة، هو لزيادة مستوى حصول الطالب على التعليم في مختلف الأوقات والأزمان والأماكن بدعم ومتابعة من القيادة الرشيدة، والآن تنظر الدول إلى تجربة التعليم في السعودية كأحد الدول الرائدة في هذا المجال، ونتبادل الخبرات في هذا المنتدى الدولي للتعليم مع الدول المشاركة (أين نقاط القوة كي نعززها، وأين نقاط الضعف كي نتغلب عليها)، متمنيًا في ختام حديثه للجميع التوفيق في هذا المنتدى الدولي للتعليم الذي يشهد اجتماع ولقاء كل المسؤولين عن التعليم من أجل التفكير في كيفية التغيير والتطوير من أجل مستقبل التعليم بطرق أكثر قوة وجرأة وحصافة من أجل مصلحة الطالب.