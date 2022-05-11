"آل الشيخ": جامعة جازان نجحت في استثمار جناحها بالمعرض الدولي للتعليم

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن جامعة جازان نجحت في استثمار جناحها المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، بتنظيم حلقات نقاش شارك بها عدد من مسؤولي الجامعات السعودية، إضافة إلى عقدها للشراكات والاتفاقيات التي تحقق التكامل بينها وبين مؤسسات التعليم المختلفة.