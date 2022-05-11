"آل الشيخ": جامعة جازان نجحت في استثمار جناحها بالمعرض الدولي للتعليم

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن جامعة جازان نجحت في استثمار جناحها المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، بتنظيم حلقات نقاش شارك بها عدد من مسؤولي الجامعات السعودية، إضافة إلى عقدها للشراكات والاتفاقيات التي تحقق التكامل بينها وبين مؤسسات التعليم المختلفة.
وثمّن وزير التعليم جهود منسوبي الجامعة بقيادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، في مواصلة تحقيق الإنجازات على مختلف المجالات، جاء ذلك خلال زيارته لجناح جامعة جازان اليوم بمقر المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم.
واستمع وزير التعليم لشرح من وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور نايف أزيبي، عن إسهامات الجامعة في التنمية المستدامة لمجتمعها وخدمة وطنها، وحصولها على مراكز متقدمة في التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني، إضافة إلى تحقيقها المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق.
يُذكر أن جامعة جازان أقامت ثمان حلقات نقاش بمقر جناحها، وورشتي عمل رئيسيتين، ووقعت أربع اتفاقيات، إضافة إلى ما قدمته لزوارها من معلومات عن تجربتها نجاحاتها على كل الأصعدة.