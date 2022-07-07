"آل الشيخ" في لقاء "جهود المملكة بالحج": نجحنا في حماية المنابر وضبطها من الأفكار المتطرفة

وأبان أن سموه يعمل بكل تفانٍ وإخلاص وجاد وصاحب الرؤية الثاقبة لبناء الوطن وقواعده كافحت على الفساد بأنواعه وأسبابه، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يقوم بها سمو ولي العهد الآن في الواقع تصب في مصلحة جميع المواطنين صغارًا وكبارًا ذكورًا وإناثا، وبنى دولة حديثة والجميع شاهد على ذلك، مبينًا أن إبراء الذمة في الدنيا أفضل من أن يحاسب في الأخرة، موضحًا أن الدولة بدأت بالإصلاح في الداخل بتطبيقها الأنظمة على الجميع حتى أثبتت هيبتها في الخارج.