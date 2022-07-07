"آل الشيخ" في لقاء "جهود المملكة بالحج": نجحنا في حماية المنابر وضبطها من الأفكار المتطرفة

شرّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اللقاء الإعلامي الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة مساء يوم أمس الأربعاء السابع من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، للحديث عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة، وبحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين بالمملكة خالد المالك وعضو مجلس الهيئة عثمان الصيني ورئيس فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها.
واستهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي مرحبًا بآل الشيخ على تشريفه في هذا اللقاء، وكل المشاركين والرعاة، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة ضيوف الحرمين وتسخيرها كل الجهود للرقي بمستوى الخدمات لهم.
إثر ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك كلمةً عبر فيها عن امتنانه بالمشاركة في هذا اللقاء الذي حظي بتشريف وزير الشؤون الإسلامية للالتقاء بإخوانه وأبنائه من رجال الإعلام في العاصمة المقدسة، مؤكدًا أهمية اللقاء في هذا التوقيت مع بدء موسم الحج للحديث عن المنجزات والجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لخدمة الحجاج كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأشاد خالد المالك بالرؤية الواضحة والجريئة التي يحملها الوزير "آل الشيخ" في تصحيح فهم الخطاب الديني ونبذ التطرف والتصدي للغلاة والمتشنجين، مستعرضًا نماذج من جهوده إبان عمله في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنقلة النوعية الكبيرة في مسيرة وزارة الشؤون الإسلامية في تنقية المنابر الدعوية والرقي بخدمات وزارة الشؤون الإسلامية في المساجد والدعوة والعناية بالقرآن الكريم.
عقب ذلك أكد الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خلال كلمته: أن القيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جزاها الله خير الجزاء داعمين وموجهين لكل عمل خلاق يسهم في تقديم الخدمة بكل احترافية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مبينًا أن المشروعات التطويرية التي شهدتها المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الزاهر جعلت رحلة الحج ميسرة، وفي كل عام الدولة تضاعف الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وهي أعمال مشهودة ومقدرة من المسلمين بالعالم الذي يرون ذلك بأعينهم.
ونوه "آل الشيخ" بالمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد لكل أعمال الجهات الحكومية العاملة بالحج لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفًا أن المملكة خلال الخمس سنوات الماضية قفزت قفزات غير مسبوقة في التاريخ بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهود سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله وأطال في عمره- فهو نجم في هذا الكون وفي سماء العصر الحديث ولهذه البلاد الطيبة المباركة، ولن يمس بلادنا الضر بإذن الله ما دامت تتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وأبان أن سموه يعمل بكل تفانٍ وإخلاص وجاد وصاحب الرؤية الثاقبة لبناء الوطن وقواعده كافحت على الفساد بأنواعه وأسبابه، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يقوم بها سمو ولي العهد الآن في الواقع تصب في مصلحة جميع المواطنين صغارًا وكبارًا ذكورًا وإناثا، وبنى دولة حديثة والجميع شاهد على ذلك، مبينًا أن إبراء الذمة في الدنيا أفضل من أن يحاسب في الأخرة، موضحًا أن الدولة بدأت بالإصلاح في الداخل بتطبيقها الأنظمة على الجميع حتى أثبتت هيبتها في الخارج.
وحذر "آل الشيخ" من مسلك الخوارج وأهل البدع وقال: علينا أن ننظر إلى البلاد الأخرى حينما استغلوا الدين بالدنيا من خلال منهج الأحزاب والإخوان المسلمين دمرت كل شيء سواء في الأمن والأمان، مطالبًا الجميع بالمحافظة على الوطن ومقدراته واسمعوا للقيادة ولا تلتفتوا للمشككين، ولا بد أن ننظر للمدى البعيد فكونوا عونًا لقيادتكم وبناء الجيل أهم من بناء البينان؛ لأنها هي التي تبقى، مشددًا على أهمية الرسالة الإعلامية في توعية المجتمع بالحفاظ على أمن الوطن والالتفات للوطن والقيادة والتصدي لأعداء الدين.
واستعرض الوزير "آل الشيخ" الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة ضيوف الرحمن انطلاقًا من رسالة الوزارة التي تضطلع بها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي قدمت الغالي والنفيس من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بحج آمن وفق أرقى الخدمات، وأن إمكانياتنا المادية متوفرة وأي شئ نريده نعمله بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ومن جهود الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام تقديم أكثر من 9000 عملٍ دعوي منذ بدء موسم الحج ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، ومشاركة 1200 متطوع من خلال أكثر من 100 فرصة تطوعية وقدموا أكثر من 20 ألف ساعة تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.
وأردف الوزير "آل الشيخ" أنه تم استكمال مشاريع صيانة وتشغيل في مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل بقيمة تجاوزت 125 مليون ريالٍ، وتفعيل خدمة الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ10 لغات عالمية، وتوفير نصف مليون نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة، وبث أكثر من 5 ملايين ونصف المليون رسالة نصية توعوية وبلغات عالمية، وتوزيع 700 ألف كتاب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، وتكليف 330 داعية لحملات الحج الداخلية و175 داعية للإفتاء عبر كبائن الاتصال وعدد كبير من المترجمين بعشر لغات عالمية، و توزيع 700 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت، و يعمل على تنفيذ خدمات الوزارة أكثر 4000 موظف في منطقة المشاعر المقدسة وعلى مدارس الساعة، وفرش ما يزيد على 200 ألف متر مربع بالسجاد الفاخر والمقاوم للحريق شملت جميع مساجد المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل وجامع الملك فهد بالطائف.
وأوضح أن الوزارة نجحت في حماية المنابر وضبطها من الأفكار المتطرفة والدخيلة التي تزعزع أمن الوطن ومقدراته والتشكيك على ولاة الأمر -حفظهم الله- داعيًا الجميع لعدم الالتفات للأصوات المغرضة.
وتحدث وزير الشؤون الإسلامية عن دور وزارة الشؤون الإسلامية في تمكين المرأة في العمل بقطاعات الوزارة، لافتًا إلى النجاح الكبير الذي تحقق في توظيف أكثر من 3700 امرأة في قطاعات الوزارة إلى جانب تعيين أول وكيلة في تاريخ الوزارة منذ إنشائها حيث وظفت الوزارة الأرملة والمطلقة والمتزوجة وأن تجربة عمل المرأة في الوزارة ناجحة بكل المقاييس.
عقب ذلك فتحت حلقة نقاشات مع الصحفيين المشاركين باللقاء وأجاب على استفساراتهم بكل شفافية ووضوح، كما شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن منجزات الوزارة إبان تولي الدكتور عبداللطيف آل الشيخ منصب وزير الشؤون الإسلامية.
وفي ختام اللقاء كرمت هيئة الصحفيين السعوديين ممثلة بفرعها بمكة المكرمة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بدرع تذكاري؛ نظير جهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال وخدمة ضيوف الرحمن، حيث سلمه الدرع رئيس هيئة الصحفيين خالد المالك وبحضور وسائل الإعلام المختلفة، كما كرمت الهيئة الرعاة والداعمين بدروع تذكارية.