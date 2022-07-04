"آل الشيخ" قيادة المملكة جعلت أمن وسلامة الحجاج من الأولويات

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن قادة المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- جعلا أمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوّار من الأولويات، مضيفاً سرني ما شاهدته من إتقان في التجهيزات والتدريبات والروح العالية والهمة القوية والاستعدادات الفنية والتقنية التي تمتلكها قوات أمن الحج التي هي مدعاة للفخر والاعتزاز.
جاء ذلك في تصريح صحفي خلال مشاركته في حفل استعراض قوات أمن الحج، تلبية لدعوة وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف -حفظه الله-، والذي شارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية العاملة بالحج.
وقال آل الشيخ، لا يفوتني أن أهنئ وزير الداخلية على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن والجاهزية العالية والروح المعنوية التي يتصف بها رجال الأمن لخدمة الدين والمليك والوطن وكل ما يتطلع له ولاة الأمر -وفقهم الله- وهي بلا شك نتيجة جهود ومتابعة ودعم من وزير الداخلية الذي يتفانى في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.
ونوّه "آل الشيخ" بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة بكافة أجهزتها العاملة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتصل بالجهود الأمنية المميزة التي تأتي بدعم ورعاية القيادة الرشيدة -أدام الله عزها وتوفيقها- التي أخذت على عاتقها شرف وميثاق عظيم في تقديم الغالي والنفيس في العناية بضيوف الرحمن.
وفي ختام تصريحه قدّم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لكل القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مؤكداً أن وزارة الشؤون الإسلامية تستشعر حجم الدعم والمساندة لتأدية المهام الموكلة لها على أكمل وجه، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم أمنها واستقرارها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يقومان به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بضيوف الرحمن وتقديم الدعم والمساندة لهم.