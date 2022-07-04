"آل الشيخ" قيادة المملكة جعلت أمن وسلامة الحجاج من الأولويات

وفي ختام تصريحه قدّم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لكل القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، مؤكداً أن وزارة الشؤون الإسلامية تستشعر حجم الدعم والمساندة لتأدية المهام الموكلة لها على أكمل وجه، سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم أمنها واستقرارها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يقومان به من أعمال جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بضيوف الرحمن وتقديم الدعم والمساندة لهم.