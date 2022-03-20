"آل الشيخ" لـ"سبق": هدفنا نشر الوسطية ونبذ العنف ومحاربة التطرف
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لـ"سبق" أن الوزارة تقوم على نشر الوسطية ونبذ العنف ونشر المحبة والرحمة بين الناس بدون غلو ولا تطرف.
وأضاف الوزير آل الشيخ في هذا الصدد بأن قيادة المملكة هيأت لنا كل السبل التي تجعلنا نسير وفق المنهج الصحيح المعتدل، لا غلو ولا تطرف ونحن الدولة الوحيدة التي تقوم على المحافظة على شعائر الله.
وأبان في رده على استفسار حول دور الوزارة في تجديد الخطاب الديني وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال أن الوزارة تعمل تحت مظلة الدولة ووفق ما يرضي الله تعالى ووفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما يحقق الأمن والاستقرار للمواطن وكل وزارات الدولة تقوم بواجبها وكل وزارة مكملة للأخرى.
ولفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الإنسان الوسطي هو الذي يستطيع أن يعيش في مأمن من كل ما يسبب القلق والخوف، عكس المتطرف فتجده دائمًا في حالة ارتباك وتشتت وسعي للفتن وتقويض أمن المجتمعات واستقرارها، وهذا بلا شك مرفوض شرعًا وعقلاً.