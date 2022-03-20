"آل الشيخ" لـ"سبق": هدفنا نشر الوسطية ونبذ العنف ومحاربة التطرف

ولفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الإنسان الوسطي هو الذي يستطيع أن يعيش في مأمن من كل ما يسبب القلق والخوف، عكس المتطرف فتجده دائمًا في حالة ارتباك وتشتت وسعي للفتن وتقويض أمن المجتمعات واستقرارها، وهذا بلا شك مرفوض شرعًا وعقلاً.