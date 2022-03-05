"آل الشيخ": نعيش مشاعر فرح لا توصف.. ولا نملك إلا الدعاء للقيادة الرشيدة لجهودها في تجاوز الأزمة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المشاعر لا توصف مع قرار عودة التراص بمساجد وجوامع المملكة بعد التباعد والإجراءات الاحترازية التي سبَّبتها جائحة كورونا، مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الجهود التي وصفها بـ"الكبيرة والسديدة" لتجاوز الجائحة، والحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله.
جاء ذلك في تغريدات متزامنة مع بيان وزارة الداخلية الليلة، الذي نص على إلغاء التباعد في مساجد وجوامع السعودية، قال فيها: "ونحن نعيش مشاعر الفرح بعودة الحياة لطبيعتها في الجوامع والمساجد، مشاعرنا لا توصف، ولا نملك إلا الدعاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على الجهود الكبيرة والقرارات السديدة التي ساهمت في تجاوز الجائحة".
وأضاف: "كما أشكر زملائي منسوبي المساجد والمصلين على تعاونهم مع الوزارة".
وفي تغريدة تالية قال: "مع البشرى بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الجوامع والمساجد، نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على الجهود التي بذلاها للحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله".
واختتم تغريداته بالقول: "كما أشكر زملائي منسوبي المساجد والمصلين على حرصهم الكبير، الذي ساهم بعد توفيق الله في تجاوز الجائحة".