"آل الشيخ": نعيش مشاعر فرح لا توصف.. ولا نملك إلا الدعاء للقيادة الرشيدة لجهودها في تجاوز الأزمة

وفي تغريدة تالية قال: "مع البشرى بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الجوامع والمساجد، نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على الجهود التي بذلاها للحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله".

واختتم تغريداته بالقول: "كما أشكر زملائي منسوبي المساجد والمصلين على حرصهم الكبير، الذي ساهم بعد توفيق الله في تجاوز الجائحة".