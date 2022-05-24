"آل الشيخ" يؤكد ضرورة تضافر الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الاعتدال

وأكد خلال حديثه مع منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية السفيرة أيريكا فيرير، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبالمتابعة الحثيثة من سمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف واحترام جميع البشر، منطلقين في ذلك من الفهم الصحيح للقرآن الكريم وسنة ‏النبي صلى الله عليه سلم، كما أنها عانت من الإرهاب ‏وتضررت منه كثيرًا، ‏وهي من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمكافحته والقضاء على أسبابه، من خلال تعليم الناس دينهم من دون تطرف أو كراهية أو غلو؛ مبينًا أن المملكة نجحت في تصحيح المسار الدعوي وتجديد فهم الخطاب الديني، ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتحسين الصورة المشوهة والمغلوطة عن الإسلام.