"آل الشيخ" يؤكد ضرورة تضافر الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف ونشر الاعتدال

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض يوم أمس، المبعوث الخاص بوزارة الخارجية السويدية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان، السفيرة أولريكا ساندبرغ بحضور منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية السفيرة أيريكا فيرير، وسفير مملكة السويد لدى المملكة السفير نيكلايس تروفي، والوفد المرافق لهم.
وبيّن آل الشيخ خلال لقائه المبعوث الخاص بوزارة الخارجية السويدية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، حرصه على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد خلال حديثه مع منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية السفيرة أيريكا فيرير، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبالمتابعة الحثيثة من سمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف واحترام جميع البشر، منطلقين في ذلك من الفهم الصحيح للقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه سلم، كما أنها عانت من الإرهاب وتضررت منه كثيرًا، وهي من أوائل الدول التي واجهت الإرهاب، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود العالمية لمكافحته والقضاء على أسبابه، من خلال تعليم الناس دينهم من دون تطرف أو كراهية أو غلو؛ مبينًا أن المملكة نجحت في تصحيح المسار الدعوي وتجديد فهم الخطاب الديني، ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتحسين الصورة المشوهة والمغلوطة عن الإسلام.
ومن جانبه أوضح المبعوث الخاص بوزارة الخارجية السويدية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان السفيرة أولريكا ساندبرغ، عن مدى سعادتها بهذه الزيارة، متطلعةً لمزيد من الحوار ومناقشة المواضيع الإسلامية المهمة، كما تتطلع إلى المزيد من التعاون في مكافحة الإرهاب ونشر التسامح والحوار بين الأديان.
وأوضحت منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية السويدية السفيرة أيريكا فيرير أن المملكة داعم كبير لمكافحة الإرهاب في العالم، معربة عن شكرها لمساهمة المملكة الكبيرة في دعم صندوق مكافحة الإرهاب.