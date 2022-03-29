"آل الشيخ" يدشّن برامج خادم الحرمين للتفطير وتوزيع التمور والمصاحف في إندونيسيا

وألقى الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية إندونيسيا الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، كلمة أوضح فيها أن البرامج الثلاثة شملت 2500 من السلال الرمضانية المتكاملة، وتوزيع 5000 وجبة إفطار رمضانية، إلى جانب توزيع 150 ألف كيلو من التمور الفاخرة، و200 ألف نسخة من المصاحف الشريفة، سيتم تنفيذها وتوزيعها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية، والجمعيات الخيرية الرسمية؛ وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها؛ منوهًا بالدعم السخي من القيادة الرشيدة لكل ما يخدم الأشقاء في جمهورية إندونيسيا؛ مُثَمنًا المتابعة المستمرة من الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لأعمال وبرامج الملحقية.