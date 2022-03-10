"آل الشيخ" يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين

سبق- الرياض: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الاجتماع الأول في دورته الرابعة بمقر الهيئة الجديد بالرياض، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبحضور أعضاء المجلس: د. محمد بن صالح قاضي، د. زيد بن عبدالعزيز الشثري، د. محمد بن عبدالعزيز العقيلي، د. توفيق بن عبدالمحسن الخيال، د. سرحان بن عبدالله الشمري، خالد بن أحمد الدوسري، د. عصام بن سعد الغامدي، د. محمد بن إبراهيم العضيب، إبراهيم بن مناحي الحبردي، ورئيس الهيئة محمد بن عبد الله العقلا.

وفي بداية الاجتماع رفع آل الشيخ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، بمناسبة إعادة تجديد أعضاء مجلس إدارة الهيئة. ورحب بعضو مجلس الإدارة الجديد د. إبراهيم الحبردي، متمنيًا لهم التوفيق والعون والسداد.

وأكد "آل الشيخ" أن المجلس في دورته الحالية سيستمر في بذل كافة الجهود لحفظ وإدارة وتنمية أموال القاصرين بما يحقق تطلعات الفئات الكريمة المشمولة بالهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبد الله العقلا أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ من أهمها إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، ومشروع نظام الهيئة وإقرار ميزانية الهيئة للعام المالي 2022م، وحث رئيس مجلس إدارة الهيئة الجميع على مزيد من العمل والجهد لإنجاز أهداف الهيئة ورؤيتها من أجل المساهمة في الخدمات المقدمة للفئات الكريمة والسعي إلى إدارة وتنمية أموالهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.