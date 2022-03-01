"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة بمؤتمر مجالس الشيوخ والشورى العربية والأفريقية بالمغرب

يرأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد مجلس الشورى إلى اجتماع المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي يعقد اجتماعاته غدًا في المملكة المغربية.

ويناقش رؤساء المجالس التشريعية في أفريقيا والعالم العربي خلال المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تتمحور حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الراهنة، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مختلفة من بينها التعاون والتضامن الأفريقي العربي، وتعزيز التعاون من خلال عقد الحوار البرلماني مع مجلس الشيوخ في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.