"آل الشيخ" يرأس وفد المملكة في المؤتمر الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ في - تصريحٍ صحفي- بهذه المناسبة أنَّ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهدالأمين - حفظهما الله- داعمةٌ للعمل العربي المشترك ومساندةٌ لجميع القضايا العربية والإسلامية والتي تأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني، للوصول إلى حل عادل وشامل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.