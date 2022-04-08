"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق توسعة مسجد قباء

وأوضح، في تصريح صحفي تزامناً مع إعلان سمو ولي العهد بإطلاق أكبر توسعة لمسجد قباء في التاريخ، أن هذه التوسعة التي تحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هي الأكبر في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة، والذي وردت في فضل الصلاة فيه أحاديث كثيرة منها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: مَن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة، كما ورد في صحيح البخاري، وصحيح مسلم، أن النبي كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً فيصلي فيه ركعتين.